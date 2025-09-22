Στους δρόμους οι αγρότες – Απέκλεισαν την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών στο ύψος της εξόδου για Σχολάρι προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, που νωρίτερα σήμερα είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρατάσσοντας αρχικά τα τρακτέρ τους στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, η πρόθεση των αγροτών, που αντιδρούν για το ΑΤΑΚ, είναι να κρατήσουν για τουλάχιστον μία ώρα το μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται στη Μουδανιών με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη εκτρέπεται προσωρινά μέσω παρακαμπτηρίου, στον κόμβο Σχολαρίου.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις αθρόες εισαγωγές, το κόστος παραγωγής, αλλά και τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Νωρίτερα, μάλιστα, ζητούσαν από την κυβέρνηση να αποσύρει τον ΑΤΑΚ, θέτοντας προθεσμία έως τις 7 το απόγευμα, επισημαίνεται ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρούσαν σε αποκλεισμό του δρόμου -κάτι το οποίο τελικά έκαναν.

 

19:17 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πήλιο: Απείλησε και χτύπησε την σύζυγό του – «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου»

Άγρια επίθεση δέχτηκε μια γυναίκα από τον σύζυγό της στο Ανατολικό Πήλιο, κατά τη διάρκεια οικ...
19:09 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε και η διαθήκη της 59χρονης 

«Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς μεταξύ άλλων ο 50χρονος πο...
19:06 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη 31χρονος για κλοπές από πεζούς σε Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή – Επιχείρησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στο Χαλά...
19:01 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στον Πύργο: 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του – Η δυσοσμία κινητοποίησε έναν γείτονά του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 65χρονος άνδρας, το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στ...
