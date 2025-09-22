Στους δρόμους οι αγρότες – Απέκλεισαν την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών στο ύψος της εξόδου για Σχολάρι προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, που νωρίτερα σήμερα είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρατάσσοντας αρχικά τα τρακτέρ τους στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, η πρόθεση των αγροτών, που αντιδρούν για το ΑΤΑΚ, είναι να κρατήσουν για τουλάχιστον μία ώρα το μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται στη Μουδανιών με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη εκτρέπεται προσωρινά μέσω παρακαμπτηρίου, στον κόμβο Σχολαρίου.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις αθρόες εισαγωγές, το κόστος παραγωγής, αλλά και τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Νωρίτερα, μάλιστα, ζητούσαν από την κυβέρνηση να αποσύρει τον ΑΤΑΚ, θέτοντας προθεσμία έως τις 7 το απόγευμα, επισημαίνεται ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρούσαν σε αποκλεισμό του δρόμου -κάτι το οποίο τελικά έκαναν.