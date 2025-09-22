Παπαθανάσης στη Βουλή: Με απόφαση του πρωθυπουργού η ανάπλαση της ΔΕΘ θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο και θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της

Enikos Newsroom

πολιτική

Παπαθανάσης στη Βουλή: Με απόφαση του πρωθυπουργού η ανάπλαση της ΔΕΘ θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο και θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της

Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ανάπλαση της ΔΕΘ θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΘ θα διατηρηθεί, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας πριν λίγο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Η ΔΕΘ είναι μια έκθεση η οποία είναι κρίσιμη και σημαντική για τη Θεσσαλονίκη και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνει δημόσια και ως δημόσιο έργο να εκτελεστεί η ανάπλασή της. Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ΔΕΘ είναι δημόσιο έργο που ανήκει στο δημόσιο, δημόσιο έργο που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Παπαθανάσης επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη για τη ΔΕΘ που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΔΕΘ κατά δύο μέλη και πλέον ορίζεται ότι θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Δήμου και εκπρόσωπος της Περιφέρειας.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΕΘ εκπροσωπούνται οι παραγωγικοί φορείς, καθώς στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής εννέα (9) μέλη:

  • α) Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης,
  • β) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
  • γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ),
  • δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ),
  • ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ),
  • στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ),
  • ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
  • η) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και
  • θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητεί άμεση παρέμβαση για την προστασία της επαγγελματικής στέγης – Η επιστολή σε Πιερρακάκη και...

Θεοδωρικάκος για Κώδικα Δεοντολογίας: Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων στα σού...

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

LinkedIn: 10 εύκολοι τρόποι να παραμείνετε ορατοί ακόμα και όταν είστε απασχολημένοι
περισσότερα
19:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή – Λαμπρόπουλος: Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, η εκταφή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Είναι αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης να δεχθεί το αίτημα για εκταφή ...
19:01 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Επιμένουν σε πρωτιά έστω και με μία ψήφο

Το κύμα ευφορίας στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ και η στρατηγική μέχρι τις επόμενες εθνικές κάλπες Της ...
18:52 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό – «Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια πλήττουν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό «για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που πλήττουν νοι...
18:46 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα και οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος