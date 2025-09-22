Παπαθανάσης στη Βουλή: Με απόφαση του πρωθυπουργού η ανάπλαση της ΔΕΘ θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο και θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της

Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ανάπλαση της ΔΕΘ θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΘ θα διατηρηθεί, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας πριν λίγο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Η ΔΕΘ είναι μια έκθεση η οποία είναι κρίσιμη και σημαντική για τη Θεσσαλονίκη και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνει δημόσια και ως δημόσιο έργο να εκτελεστεί η ανάπλασή της. Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ΔΕΘ είναι δημόσιο έργο που ανήκει στο δημόσιο, δημόσιο έργο που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Παπαθανάσης επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη για τη ΔΕΘ που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΔΕΘ κατά δύο μέλη και πλέον ορίζεται ότι θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Δήμου και εκπρόσωπος της Περιφέρειας.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΕΘ εκπροσωπούνται οι παραγωγικοί φορείς, καθώς στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής εννέα (9) μέλη:

α) Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης,

β) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ),

δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ),

ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ),

στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ),

ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),

η) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και

θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

