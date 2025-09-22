Παπαθανάσης στη Βουλή: Με απόφαση του πρωθυπουργού η ανάπλαση της ΔΕΘ θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο και θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της

Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ανάπλαση της ΔΕΘ θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΘ θα διατηρηθεί, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας πριν λίγο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
«Η ΔΕΘ είναι μια έκθεση η οποία είναι κρίσιμη και σημαντική για τη Θεσσαλονίκη και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνει δημόσια και ως δημόσιο έργο να εκτελεστεί η ανάπλασή της. Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ΔΕΘ είναι δημόσιο έργο που ανήκει στο δημόσιο, δημόσιο έργο που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο κ. Παπαθανάσης επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη για τη ΔΕΘ που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΔΕΘ κατά δύο μέλη και πλέον ορίζεται ότι θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Δήμου και εκπρόσωπος της Περιφέρειας.
Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΕΘ εκπροσωπούνται οι παραγωγικοί φορείς, καθώς στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής εννέα (9) μέλη:
- α) Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης,
- β) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
- γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ),
- δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ),
- ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ),
- στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ),
- ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
- η) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και
- θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ