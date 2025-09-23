Ξανά στα δικαστήρια η Google: Οι ΗΠΑ ζητούν τον διαχωρισμό της διαφημιστικής της τεχνολογίας

Η Google βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας μεγάλης δικαστικής μάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τη Δευτέρα ξεκινά νέα δίκη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Οι δικηγόροι της αμερικανικής κυβέρνησης ζητούν από τον δικαστή να διατάξει τον διαχωρισμό του τμήματος διαφημιστικής τεχνολογίας της εταιρείας, επιμένοντας ότι η Google διατηρεί παράνομο έλεγχο στην αγορά. Η υπόθεση αυτή είναι η δεύτερη μέσα στη χρονιά, αφού νωρίτερα τον Σεπτέμβριο ένας άλλος δικαστής είχε απορρίψει παρόμοιο αίτημα που αφορούσε τη διάλυση μέρους της αυτοκρατορίας του τεχνολογικού κολοσσού.

Η νέα δίκη επικεντρώνεται στο λεγόμενο ad tech “stack” της Google, δηλαδή τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι για να πουλούν διαφημίσεις και οι διαφημιζόμενοι για να τις αγοράζουν. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η δικαστής Leonie Brinkema είχε συμφωνήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι η Google λειτουργεί με τρόπο που συνιστά παράνομο μονοπώλιο. Τώρα το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει ποιες ποινές και αλλαγές θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να αρθεί η μονοπωλιακή πρακτική.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ζητήσει από τη Google να διαχωρίσει τις δραστηριότητές της σε publishers και exchanges και να της απαγορευτεί για δέκα χρόνια να λειτουργεί ad exchange. Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν και ξεπερνούν τα όσα έκρινε το δικαστήριο. Η Lee-Anne Mulholland, Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικών Υποθέσεων της Google, δήλωσε: «Η υπόθεση του DOJ παρερμηνεύει τον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής διαφήμισης και αγνοεί την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της αγοράς».

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει στη Google πρόστιμο ύψους 2,95 δισ. ευρώ για τον έλεγχο της διαφημιστικής αγοράς, απαιτώντας κυρίως συμπεριφορικές αλλαγές. Η στάση αυτή επικρίθηκε από πολλούς ως «ήπια», σε σύγκριση με το ενδεχόμενο διαχωρισμού που ζητούν οι αμερικανικές αρχές.

Η τρέχουσα φάση της δίκης στις ΗΠΑ έρχεται σε συνέχεια της αρχικής, όπου το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Google λειτουργούσε παράνομα ως μονοπώλιο. Η διαδικασία αναμένεται να κρατήσει περίπου μία εβδομάδα, με τις τελικές αγορεύσεις να προγραμματίζονται λίγες εβδομάδες αργότερα. Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, καθώς τον ίδιο μήνα ένας άλλος δικαστής απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης για τον διαχωρισμό του Chrome, κρίνοντας ότι η εταιρεία έπρεπε απλώς να μοιράζεται δεδομένα με τους ανταγωνιστές της. Μετά την απόφαση αυτή, οι μετοχές της Alphabet εκτοξεύτηκαν πάνω από 20%.

Η δικαστής Brinkema έχει ήδη δηλώσει ότι θα λάβει υπόψη της την πρόσφατη απόφαση για το Chrome πριν καταλήξει στη δική της απόφαση για το ad tech. Όλες αυτές οι υποθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στις Big Tech, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε μεγάλες αντιμονοπωλιακές αγωγές.