Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Ukrainian servicemen navigate land and aerial drones near Kostiantynivka, Ukraine, on Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Alex Babenko)

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Δευτέρα 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καθώς και δεκάδες άλλα στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και σε άλλες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως 21 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σε διάστημα έξι ωρών, συμπληρώνοντας πως εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 81 ουκρανικά drones σε διάστημα οκτώ ωρών, κυρίως σε περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης στη χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε πως τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή. Συμπλήρωσε πως εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.

Στην περιφέρεια Τούλα της κεντρικής Ρωσίας αναφέρθηκε επίσης κατάρριψη τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

