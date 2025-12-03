Τροχαίο στον Βόλο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το παιδί της – Δείτε εικόνες από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Βενιζέλου, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Κυρίλλου, συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. το οποίο κατέβαινε την οδό Βενιζέλου, σύμφωνα με το gegonota.news.

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε γυναίκα που είχε μαζί το παιδί της. Και οι δυο μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου, καθώς είχαν σοκαριστεί από την σύγκρουση.

Τα δυο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές και στο σημείο κλήθηκε οδική βοήθεια για την απομάκρυνσή τους.