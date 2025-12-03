Η Θεσσαλονίκη «φορά» τα γιορτινά της: Απόψε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Σύνοψη από το

  • Φωταγωγείται σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη.
  • Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή αρχίζει στις 20:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Η βραδιά θα κορυφωθεί με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα αξέχαστο μουσικό πρόγραμμα από την τριακονταετή του πορεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ ΔΈΝΤΡΟ

Φωταγωγείται σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη σε μία ανοιχτή για όλους μουσική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Next Step Media Group, με τον σπουδαίο ερμηνευτή Αντώνη Ρέμο, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Θεσσαλονίκης αρχίζει στις 20:00, με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα σκορπίσουν γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανοίγει την αυλαία των εορταστικών εκδηλώσεων με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η καρδιά της πόλης θα πλημμυρίσει φως και μουσική.

Στη συνέχεια ανεβαίνει στη σκηνή η μπάντα που μοιάζει να είναι μετρ του κεφιού και ακούει στο όνομα Wedding Singers. Το ρεπερτόριό της «ντύνουν» ήχοι dance, ποπ, ροκ και electronica, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα που απογειώνει το κοινό.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής, με την ξεχωριστή φωνή και τη μοναδική του ενέργεια επάνω στη σκηνή, θα παρουσιάσει στο κοινό ένα αξέχαστο μουσικό πρόγραμμα μέσα από την τριακονταετή του πορεία. Με αμέτρητες επιτυχίες, πολύ σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, αλλά και με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, ο Αντώνης Ρέμος «ξανασυστήνεται» στο κοινό του, με μια νέα ορχήστρα 11 σπουδαίων μουσικών και με ένα πρόγραμμα με τραγούδια – σταθμούς από τη λαμπρή πορεία του σε τρεις δεκαετίες, που ο ίδιος επέλεξε προσωπικά.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου.

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου εντάσσεται στον κύκλο των εκδηλώσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. Η Θεσσαλονίκη φωτίζεται, ο Αντώνης Ρέμος τραγουδά και η μαγεία των Χριστουγέννων ξεκινά!

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συχνά λάθη που κάνουμε στο πρωινό και βλάπτουμε τα νεφρά μας, σύμφωνα με ειδικό

«Είμαι 101 ετών με οστεοαρθρίτιδα αλλά δεν σταματάω να σηκώνω βάρη κάθε μέρα στο γυμναστήριο» – Τι αποκαλύπτει η σούπερ για...

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τις πληρωμές και τις αυξήσεις

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες- Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Υπάλληλος του ΕΦΚΑ κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του και πέθανε

Σε ηλικία 60 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς  υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου. Ο άτυχος άνδρας εργαζό...
08:57 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο συνέβη νωρίτερα στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη. Αυτοκίνητο σ...
08:54 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση σπείρας που έκανε κλοπές και απάτες στην Αττική – 11 προσαγωγές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/12), μεγάλη αστυνομική επιχείρ...
08:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Βόλο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το παιδί της – Δείτε εικόνες από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Κυρίλλου κ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»