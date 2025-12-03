Κίνηση: Δύσκολη η κατάσταση σε Κηφισό και Πειραιά – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σε ορισμένους δρόμους της Αττικής και σήμερα, Τετάρτη (3/12) που για ακόμη μία ημέρα απεργούν τα ταξί. Από νωρίς το πρωί επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και τμηματικά στον Κηφισό.

Δύσκολο είναι αυτή την ώρα και το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.