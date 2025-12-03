Κίνηση: Δύσκολη η κατάσταση σε Κηφισό και Πειραιά – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύνοψη από το

  • Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σήμερα, Τετάρτη (3/12), σε δρόμους της Αττικής, λόγω και της συνεχιζόμενης απεργίας των ταξί.
  • Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας και τμηματικά στον Κηφισό.
  • Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου.
Αυξημένη είναι η κίνηση σε ορισμένους δρόμους της Αττικής και σήμερα, Τετάρτη (3/12) που για ακόμη μία ημέρα απεργούν τα ταξί. Από νωρίς το πρωί επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και τμηματικά στον Κηφισό.

Δύσκολο είναι αυτή την ώρα και το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.

