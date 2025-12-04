Ποιο SAFE; Mega Deal της Τουρκίας με Ρουμανία για πολεμικά πλοία

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Η τουρκική πολεμική βιομηχανία διανύει περίοδο άνθισης και πλέον βλέπει τα έσοδά της από τις εξαγωγές να αυξάνονται. Αργά αλλά σταθερά καταφέρνει να εκτοπίσει παραδοσιακούς παίκτες και να διεκδικεί ολοένα και περισσότερα συμβόλαια με χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταία τη Ρουμανία, που κέρδισε το πρόγραμμα κορβετών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία, για πρώτη φορά στην εθνική αμυντική της βιομηχανία, εξήγαγε ένα πολεμικό πλοίο στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσθήκη της κορβέτας Akhisar στο οπλοστάσιο του Ρουμανικού Ναυτικού ενίσχυσε επίσης τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η ASFAT, μια κορυφαία τουρκική εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας, εξήγαγε το Akhisar, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε πέρυσι στο Ναυπηγείο της Κωνσταντινούπολης, στη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων της Ρουμανίας. Η σύμβαση θα υπογραφεί αυτή την εβδομάδα, όπως αποκαλύπτει ο τουρκικός ιστότοπος SavunmaSanayiST.

Αυτή η εξαγωγή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Τουρκία προμηθεύει πολεμικό πλοίο σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ. Αυτό καταδεικνύει την αξιοπιστία, την ποιότητα και την τεχνολογική επάρκεια που έχει επιτύχει η ASFAT και η τουρκική αμυντική βιομηχανία στη διεθνή σκηνή.

Με την εξαγωγή του AKHİSAR , η τουρκική αμυντική βιομηχανία εξήγαγε ένα πολεμικό πλοίο από την οικογένεια MİLGEM στην πέμπτη χώρα μετά το Πακιστάν, την Ουκρανία, τη Μαλαισία και την Ινδονησία.

Η πλειονότητα των υφιστάμενων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων της Ρουμανίας αποτελείται από πλατφόρμες σοβιετικής εποχής. Η χώρα στοχεύει να αντικαταστήσει αυτές τις παλαιωμένες πλατφόρμες με σύγχρονα συστήματα που πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. «Η ελαφριά κορβέτα AKHİSAR αποκτήθηκε από τη Ρουμανία για να καλύψει αυτήν την επείγουσα ανάγκη» επισημαίνουν τουρκικές πηγές.

Η ένταξη του Akhisar ως κορβέτας στο ρουμανικό απόθεμα θα συμβάλει στην περιφερειακή ναυτική ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τους στόχους εκσυγχρονισμού των Ρουμανικών Ναυτικών Δυνάμεων.

Οι ειδικοί της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας τόνισαν ότι αυτή η στρατηγική εξαγωγή αποτελεί σημαντικό βήμα στο όραμα εξαγωγών της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας και στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τις συμμαχικές χώρες.

Η εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τα πρόσφατα στοιχεία, που δημοσιεύσαμε στο enikos.gr δείχνουν ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία σπάει κάθε ρεκόρ, εξάγοντας οπλικά συστήματα σε πολλές χώρες, πετυχαίνοντας αύξηση 39% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο τον Σεπτέμβριο πέτυχε εξαγωγές ύψους 574 εκατ. δολ. Φτάνοντας συνολικά για το πρώτο εννεάμηνο τα 6 δισ. Πέρυσι οι εξαγωγές έφτασαν τα 7,1 δισ. και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτό το ποσοστό θα ξεπεραστεί έως το τέλος της χρονιάς κατά πολύ.

00:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

