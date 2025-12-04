Πώς να μείνετε ζεστοί το χειμώνα: Η τροφή που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα κρύα χέρια και πόδια γίνονται ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα του χειμώνα. Αν και πολλοί στρέφονται σε ρούχα και gadgets για να ζεσταθούν, ειδικοί επισημαίνουν ότι η λύση μπορεί να βρίσκεται στη διατροφή. Ένα απλό, φυσικό συστατικό έχει συνδεθεί με καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μεγαλύτερη αντοχή στο κρύο.

Το μυστικό για να μένετε ζεστοί τον χειμώνα μπορεί να κρύβεται… στο ντουλάπι της κουζίνας σας

Η κυκλοφορία του αίματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Σύμφωνα με το British Heart Foundation, όλοι οι ιστοί του σώματος χρειάζονται οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά για να λειτουργούν σωστά. Όταν η ροή του αίματος περιορίζεται, συχνά εμφανίζονται κρύα άκρα, όπως χέρια και πόδια.

Όταν το σώμα ζεσταίνεται, τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στο δέρμα διαστέλλονται (αγγειοδιαστολή), επιτρέποντας στο αίμα να κυκλοφορεί πιο εύκολα και να αποβάλλει θερμότητα. Αντίθετα, στο κρύο τα αγγεία συστέλλονται (αγγειοσύσπαση), ώστε να διατηρείται η θερμότητα στα ζωτικά όργανα.

Πώς τα νιτρικά άλατα βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος

Για να διατηρήσετε τα άκρα σας ζεστά, είναι σημαντικό να βελτιώσετε τη λειτουργία των αγγείων. Ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι μέσω της διατροφής.

Τροφές πλούσιες σε νιτρικά άλατα μετατρέπονται στον οργανισμό σε νιτρικό οξείδιο, μια ουσία που διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, περισσότερη οξυγόνωση των ιστών και υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας, αλλά και αίσθηση ζεστασιάς στο σώμα.

Παντζάρια: Η υπερτροφή του χειμώνα

Τα παντζάρια ξεχωρίζουν λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε νιτρικά άλατα, αλλά και σε κάλιο και σίδηρο — δύο μέταλλα που συνεργάζονται για τη σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την ομαλή ροή του αίματος.

Σύμφωνα με το American Heart Association, τα παντζάρια είναι επίσης πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην επιδιόρθωση του DNA και στη διατήρηση της κυτταρικής υγείας. Αν και βρίσκονται στην καλύτερη εποχή τους τον χειμώνα, τα διατροφικά τους οφέλη διαρκούν όλο τον χρόνο.

Πώς να εντάξετε τα παντζάρια στη διατροφή σας

Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, το BBC Good Food προτείνει μια χορταστική σούπα παντζαριού, ιδανική για τις κρύες ημέρες του χειμώνα.

Συνταγή για θρεπτική σούπα παντζαριού

Η σούπα παντζαριού είναι μια εύκολη, υγιεινή και χορταστική επιλογή, ιδανική για τις κρύες μέρες. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος και υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία.

Υλικά

250 γρ. μαγειρεμένο παντζάρι

100 γρ. φακές κονσέρβας

1 μικρό μήλο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 κ.γ. σπόρους κρεμμυδιού (νιγκέλα), και λίγους επιπλέον για το σερβίρισμα

250 ml ζωμό λαχανικών

Αλάτι & πιπέρι, κατά προτίμηση

Οδηγίες

Ρίξτε στο μπλέντερ το παντζάρι, τις φακές, το μήλο, το σκόρδο και τους σπόρους κρεμμυδιού μαζί με τον ζωμό λαχανικών και λίγο αλάτι-πιπέρι. Πολτοποιήστε μέχρι να αποκτήσει μια λεία, βελούδινη υφή. Ζεστάνετε τη σούπα μέχρι να αχνίσει καλά, είτε στον φούρνο μικροκυμάτων είτε σε κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας. Σερβίρετε πασπαλίζοντας με λίγους επιπλέον σπόρους κρεμμυδιού, αν το επιθυμείτε.

Εναλλακτικοί τρόποι κατανάλωσης παντζαριών

Τα παντζάρια μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε: