Υψηλή αρτηριακή πίεση: Η απλή σαλάτα δύο συστατικών που μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή της, σύμφωνα με μελέτες

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η υψηλή πίεση ή υπέρταση επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιοπάθειες. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι μια απλή σαλάτα με δύο συστατικά μπορεί να συμβάλλει στη φυσική μείωση της αρτηριακής πίεσης, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και ενισχύοντας τη λειτουργία της καρδιάς.

Πώς επηρεάζει η υψηλή πίεση τον οργανισμό

Η υψηλή αρτηριακή πίεση σημαίνει ότι η καρδιά εργάζεται πιο σκληρά, ώστε να κυκλοφορήσει το αίμα σε όλο το σώμα. Με τον καιρό, αυτή η επιβάρυνση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και τα νεφρά.

Χωρίς θεραπεία, η υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιοπάθεια, ακόμη και νεφρική ανεπάρκεια. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς η υπερβολική κατανάλωση αλατιού και χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών μπορούν να αυξήσουν τις τιμές της αρτηριακής πίεσης.

Τα δύο υλικά που βοηθούν στην μείωση της αρτηριακής πίεσης

Σύμφωνα με ειδικούς, αξίζει να εντάξετε το σπανάκι και το ξύδι βαλσάμικο στη διατροφή σας, καθώς αυτά τα δύο υλικά φαίνεται να έχουν ισχυρή επίδραση στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2015 στο περιοδικό Clinical Nutrition Research έδειξε ότι η κατανάλωση σπανακιού καθημερινά για επτά ημέρες οδήγησε σε μείωση τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής πίεσης.

Πώς το σπανάκι συμβάλλει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης

Οι ερευνητές από το St Michael’s Hospital στο Τορόντο, Καναδά, διαπίστωσαν ότι τα νιτρικά άλατα που περιέχει το σπανάκι είναι το “κλειδί”. Τα νιτρικά άλατα βοηθούν στη διαστολή και χαλάρωση των αρτηριών και φλεβών, διευκολύνοντας τη ροή του αίματος και μειώνοντας την πίεση στην καρδιά.

Στη μελέτη συμμετείχαν 27 άτομα με φυσιολογική πίεση. Όσοι κατανάλωναν σούπα πλούσια σε νιτρικά από σπανάκι (845 mg νιτρικών) εμφάνισαν σημαντική πτώση της πίεσης σε σχέση με εκείνους που έλαβαν σούπα σπαραγγιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά (0,6 mg).

Οι ερευνητές κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: «Τα νιτρικά που περιέχει το σπανάκι φαίνεται να συμβάλλουν στις ωφέλιμες επιδράσεις μιας διατροφής πλούσιας σε λαχανικά και μπορούν να αποτελέσουν μια στοχευμένη διατροφική προσέγγιση για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης».

Πώς το βαλσάμικο ξύδι συμβάλλει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης

Το ξύδι, και ειδικά το βαλσάμικο, φαίνεται επίσης να συμβάλλει στη φυσική μείωση της πίεσης του αίματος. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2001 στο περιοδικό Bioscience, Biotechnology and Biochemistry έδειξε ότι το οξικό οξύ, κύριο συστατικό του ξιδιού, μειώνει σημαντικά την πίεση και τη δραστηριότητα της ρενίνης, ενός ενζύμου που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση.

Η μελέτη αναφέρει: «Η μείωση της πίεσης μπορεί να οφείλεται στη μείωση της δραστηριότητας της ρενίνης και κατ’ επέκταση στη μείωση της αγγειοτενσίνης II».

