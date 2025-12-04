Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους και νέες αποφάσεις στα οδοφράγματα

  • Οι αγρότες σε όλη τη χώρα εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας τον αριθμό των τρακτέρ.
  • Τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον από τη Θεσσαλία σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα, με την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και τον Ε-65 να παραμένουν κλειστοί σε ορισμένα σημεία.
  • Αναμένονται νέες αποφάσεις για κλείσιμο τελωνείων, όπως στον Προμαχώνα, ενώ εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων από την επόμενη εβδομάδα.
Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους και νέες αποφάσεις στα οδοφράγματα

Εντείνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν.

Με αιχμή τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Παράλληλα, αναμένεται συγκέντρωση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την εκδίκαση των δύο συλληφθέντων από τα επεισόδια της Κυριακής.

Ο δρόμος στο Καλπάκι άνοιξε πλήρως λίγο μετά τις 22:00. Οι αγρότες είχαν κρατήσει το σημείο κλειστό για αρκετές ώρες και το συντονιστικό τους αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις τους.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους.

Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια. Την Πέμπτη στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο.

Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο.

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα. Αντιπροσωπεία θα παραστεί στη δίκη των συλληφθέντων στη Λάρισα, ενώ για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή των τρακτέρ να εξαρτάται από τον καιρό.

Στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου στήθηκε νέο μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου περίπου 35 τρακτέρ έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Μετά τις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης, άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι αγρότες επέτρεπαν ούτως ή άλλως τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο, το οποίο είχε στηθεί την 1η Δεκεμβρίου, ενισχύεται καθημερινά και σήμερα αναμένονται επιπλέον τρακτέρ από τα Γιαννιτσά.

