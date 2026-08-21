Πειραιάς: Ο σκύλος του Λιμενικού είχε… «μύτη» – 20χρονος συνελήφθη μέσα σε πλοίο με ναρκωτικά

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Στη σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Αλβανίας, προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, στον κεντρικό λιμένα.

Ο νεαρός άνδρας, εντοπίστηκε έπειτα από έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σύμφωνα με τις Αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών.

Αρχικά, σε μεταλλικό τρίφτη που βρέθηκε μέσα στη χειραποσκευή του, εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτικής ακατέργαστης κάνναβης. Ακολούθησε σωματική έρευνα, κατά την οποία οι λιμενικοί εντόπισαν:

κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 22,3 γραμμαρίων, σε μία νάιλον και μία συσκευασία αλουμινόχαρτου,

κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 100,4 γραμμαρίων, μέσα σε χάρτινη συσκευασία σιγαρέτων,

φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 33 γραμμαρίων, σε μία νάιλον και μία συσκευασία αλουμινόχαρτου,

καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων του 20χρονου, προέκυψε ότι σε βάρος του είχαν επιβληθεί διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με τα οποία, είχε την υποχρέωση να παρουσιάζεται στην Αστυνομική Υπηρεσία, του τόπου κατοικίας του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Οι ναρκωτικές ουσίες και το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν, ενώ τα κατασχεθέντα δείγματα, πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.