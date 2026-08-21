Λευκάδα: Θαλαμηγός και ιστιοφόρο συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας

Στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, σημειώθηκε σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Στα δύο σκάφη επέβαιναν συνολικά επτά αλλοδαποί, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστα και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

σκάφη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
  • Στη θαλαμηγό επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν τρεις αλλοδαποί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση.
  • Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στη θαλαμηγό, με σημαία Ιταλίας, επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο, με σημαία των ΗΠΑ, βρίσκονταν τρεις αλλοδαποί.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση. Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ