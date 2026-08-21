Λευκάδα: Θαλαμηγός και ιστιοφόρο συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας

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Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στη θαλαμηγό, με σημαία Ιταλίας, επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο, με σημαία των ΗΠΑ, βρίσκονταν τρεις αλλοδαποί.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση. Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.