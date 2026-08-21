FBI: Συνέλαβε 35χρονη που σχεδίαζε να ανατινάξει το Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης – Είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος

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Στη σύλληψη μιας 35χρονης γυναίκας προχώρησαν οι ομοσπονδιακές αρχές στη Νέα Υόρκη, αποτρέποντας την τελευταία στιγμή ένα πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα στο κτίριο του Καπιτωλίου της πολιτείας, στο Άλμπανι, με στόχο την εξόντωση Αμερικανών νομοθετών.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Τζέσικα Μπόουι κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης ή πόρων σε καθορισμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση, καθώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Thanks to the brilliant work of @FBIAlbany and our partners – this FBI stopped yet another alleged terrorist attack. Last night the FBI arrested an individual – Jessica Bowie – who allegedly swore allegiance to ISIS and planned to carry out a deadly attack with explosives on the… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 20, 2026



Οι αρχές αποκάλυψαν ότι η ύποπτος είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες κατοπτεύσεις στο κτίριο. Κατά τη σύλληψή της έφερε μαζί της μια εικονική βόμβα και ένα ελαττωματικό όπλο, τα οποία της είχαν προμηθεύσει μυστικοί πράκτορες του FBI που την παρακολουθούσαν.

Σύμφωνα με την ποινική δικογραφία, η Μπόουι φέρεται να δήλωσε στους μυστικούς πράκτορες: «Θέλω να καταστρέψω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου και να σκοτώσω τους γερουσιαστές».

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν η κατηγορούμενη προτίθεται να αμφισβητήσει τις κατηγορίες στο δικαστήριο, ενώ ο συνήγορός της αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

«Ήθελε να σκοτώσει τους γερουσιαστές την ώρα που συνεδρίαζαν»

Όπως δήλωσε ο Κρεγκ Τρεμαρόλι, ειδικός πράκτορας της περιφερειακής διεύθυνσης του FBI στο Άλμπανι, η Μπόουι είχε ορκιστεί αφοσίωση στο ISIS μέσω πολλαπλών ηχητικών καταγραφών και είχε πραγματοποιήσει κατοπτεύσεις στο Καπιτώλιο τουλάχιστον πέντε φορές, βγάζοντας δεκάδες φωτογραφίες.

Ο Τρεμαρόλι επεσήμανε ότι η 35χρονη «κανόνισε να κατασκευαστεί ένας εκρηκτικός μηχανισμός για τη διεξαγωγή αυτής της επίθεσης, αγοράζοντας μάλιστα η ίδια ορισμένα από τα απαραίτητα υλικά».

Επικαλούμενος τη δικογραφία, ο Τρεμαρόλι πρόσθεσε πως η Μπόουι είχε εκφράσει την επιθυμία «να καταστρέψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου και να σκοτώσει τους γερουσιαστές την ώρα που συνεδρίαζαν».

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας Σαρκόνε ανέφερε ότι η γυναίκα είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου και «διέδιδε μηνύματα μίσους και βίας κατά του αμερικανικού λαού».

Παράλληλα, ο Τρεμαρόλι αποκάλυψε τους ευρύτερους σχεδιασμούς της κατηγορούμενης.

«Σχεδίαζε να διαφύγει από τη χώρα και τελικά να επιστρέψει για να κάνει περισσότερα, όπως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Τάιμς Σκουέρ. Δήλωσε επίσης ότι θα επέστρεφε για να επιτεθεί στον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο [Ντόναλντ Τραμπ], αλλά μόνο αφού πρώτα ανατίναζε το Καπιτώλιο της πολιτείας».

Η παγίδα του FBI και η ριζοσπαστικοποίηση

Η 35χρονη, με καταγωγή από το Άλμπανι στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, συζητούσε τα σχέδιά της με πληροφοριοδότες του FBI και πέρασε εβδομάδες ερχόμενη σε επαφή με πράκτορες που υποδύονταν τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Επέλεξε το πολιτειακό κοινοβούλιο στο Άλμπανι θεωρώντας ότι αποτελούσε ευκολότερο στόχο σε σύγκριση με τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ίδια δήλωσε στους πράκτορες: «Θέλω να έχει αντίκτυπο στο αμερικανικό σύστημα».

CASE UPDATE from @FBIAlbany: Albany, New York Woman Charged with ISIS-Inspired Terror Plot Targeting New York State Capitol Jessica Bowie of Albany, New York, made her initial appearance in federal court on charges of attempting to provide material support to a designated… pic.twitter.com/VN2rAK52iA — FBI (@FBI) August 20, 2026



Στο πλαίσιο του σχεδίου της, η Μπόουι σκόπευε να χρησιμοποιήσει μια τσάντα διανομής φαγητού για να κρύψει τη βόμβα. Τα έγγραφα της κατηγορίας περιλαμβάνουν μάλιστα φωτογραφία της τσάντας που παρέδωσε στους πράκτορες.

Επιπλέον, οι μυστικοί πράκτορες της έδωσαν 200 δολάρια για να αγοράσει υλικά κατασκευής βομβών από τοπικό κατάστημα εξοπλισμού.

Την οδήγησαν στο κατάστημα Home Depot και, όταν εκείνη βγήκε, φέρεται να εξέφρασε την ελπίδα ότι είχε επιλέξει τα σωστά υλικά. «Ελπίζω τα καρφιά να είναι αρκετά μεγάλα… επειδή τα καρφιά λειτουργούν ως θραύσματα, σωστά;».

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Στην κατοχή της βρέθηκαν μαχαίρια, καθώς και ένας γραπτός όρκος αφοσίωσης στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε το FBI, η Μπόουι είναι «συχνή χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», τα οποία χρησιμοποιούσε για να «υιοθετεί αντιαμερικανικά μηνύματα».

Στα ίδια έγγραφα σημειώνεται ότι της είχε απαγορευτεί η πρόσβαση σε πολλές πλατφόρμες λόγω παραβίασης των όρων χρήσης, ενώ χρησιμοποιούσε τα social media και για να εξαίρει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 από την Αλ Κάιντα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ίδια ανέφερε στους πράκτορες ότι ασπάστηκε το Ισλάμ πριν από περίπου πέντε χρόνια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «Από ένα κοριτσάκι που κουνούσε μια αμερικανική σημαία μετά την 11η Σεπτεμβρίου, κατέληξα τώρα να έχω αυτοκόλλητα με τους πύργους που πέφτουν».

Αντιδράσεις

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αναφέροντας: «Είμαι ευγνώμων στο FBI που ηγήθηκε αυτής της έρευνας και στην Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για το έργο της να συλλάβει αυτό το επικίνδυνο άτομο. Νωρίτερα φέτος, εν μέσω αύξησης της πολιτικής βίας και των απειλών κατά δημόσιων αξιωματούχων, λάβαμε μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στο Καπιτώλιο της Πολιτείας και σε ολόκληρη την πολιτειακή κυβέρνηση».

Today, the U.S. Department of Justice and FBI announced the arrest of an individual who allegedly plotted an attack on the New York State Capitol. I’m grateful to the FBI for leading this investigation and to the New York State Police for their work to apprehend this dangerous… — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 20, 2026



Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε το σχεδιαζόμενο χτύπημα «βαθιά ανησυχητικό», τονίζοντας σε δική του ανάρτηση: «Δεν υπάρχει θέση για την τρομοκρατία ή την πολιτική βία στην πόλη μας, την πολιτεία μας ή σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μας».