Λάρισα: Καταρρίφθηκε drone πάνω από τις φυλακές – Μετέφερε 12 κινητά και 20 SIM

Αποτράπηκε απόπειρα μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων στις Φυλακές Λάρισας το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα drone εντοπίστηκε πάνω από το σωφρονιστικό κατάστημα. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που μετέφερε 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM, καταρρίφθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους με ειδικό σύστημα anti-drone.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απόπειρα μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων στις Φυλακές Λάρισας με τη χρήση drone αποτράπηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8).
  • Το drone εντοπίστηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και καταρρίφθηκε με ειδικό σύστημα anti-drone. Το δέμα περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM.
  • Η κινητοποίηση των εξωτερικών φρουρών απέτρεψε την παράδοση του δέματος. Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απόπειρα μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων στις Φυλακές Λάρισας με τη χρήση drone αποτράπηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Το drone έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ενεργοποίησαν το ειδικό σύστημα anti-drone και κατάφεραν να το καταρρίψουν πριν το φορτίο του φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, onlarissa.gr, το δέμα που μετέφερε περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM, αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν.

Η κινητοποίηση των εξωτερικών φρουρών απέτρεψε την παράδοση του δέματος, ενώ πλέον οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να ερευνήσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή και για ποιους κρατούμενους προορίζονταν τα κινητά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός.

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