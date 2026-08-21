Αίγιο: 5χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα με λούτρινα παιχνίδια – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, όταν ένα 5χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά από μηχάνημα με κερματοδέκτη που διαθέτει λούτρινα αρκουδάκια, το οποίο τον καταπλάκωσε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού και οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, όταν ένα αγοράκι μόλις 5 ετών τραυματίστηκε από μηχάνημα με κερματοδέκτη.
  • Το μηχάνημα καταπλάκωσε το παιδί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.
  • Το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ατύχημα σημειώθηκε χθες (20/8/2026) το βράδυ, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, όταν ένα αγοράκι μόλις 5 ετών, τραυματίστηκε από μηχάνημα με κερματοδέκτη, από το οποίο διατίθενται λούτρινα αρκουδάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News , το μηχάνημα καταπλάκωσε το παιδί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος χειριστής του μηχανήματος, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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