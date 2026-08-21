Αίγιο: 5χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα με λούτρινα παιχνίδια – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

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Ατύχημα σημειώθηκε χθες (20/8/2026) το βράδυ, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, όταν ένα αγοράκι μόλις 5 ετών, τραυματίστηκε από μηχάνημα με κερματοδέκτη, από το οποίο διατίθενται λούτρινα αρκουδάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News , το μηχάνημα καταπλάκωσε το παιδί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος χειριστής του μηχανήματος, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.