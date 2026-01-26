Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 11 νεκροί και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος – Χάος στις μετακινήσεις από τη γιγαντιαία χειμερινή καταιγίδα

Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τις ΗΠΑ, παραλύοντας τις μεταφορές, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και προκαλώντας συνθήκες πολικού ψύχους σε τεράστιες εκτάσεις της χώρας, καθώς οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις του φαινομένου θα συνεχιστούν για ημέρες.

Η ιστορική χειμερινή καταιγίδα έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ την Κυριακή, φέρνοντας χιονόνερο, παγωμένη βροχή και χιόνι, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Καλώδια ηλεκτροδότησης έσπασαν από το βάρος του πάγου, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Προειδοποιήσεις και σπίτια χωρίς ρεύμα

Η παγωμένη βροχή και οι χιονοπτώσεις αναμενόταν να συνεχιστούν έως τη Δευτέρα, ακολουθούμενες από εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «επικίνδυνες επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις υποδομές» για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Προειδοποιήσεις για χειμερινή καταιγίδα είχαν εκδοθεί για το μεγαλύτερο μέρος των ανατολικών της χώρας, καλύπτοντας πληθυσμό περίπου 118 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Υπολογίζεται ότι περίπου 157 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν λάβει προειδοποιήσεις να προστατευτούν από το κρύο, που κυμαινόταν από θερμοκρασίες υπό το μηδέν κοντά στα σύνορα με τον Καναδά έως και στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις σε οκτώ πολιτείες είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο αποκορύφωμα της καταιγίδας την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών κοινής ωφέλειας που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Το Τενεσί υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα, συγκεντρώνοντας περίπου το ένα τρίτο όλων των διακοπών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών χωρίς ρεύμα στις ΗΠΑ ξεπερνούσε τους 839.000, σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutage.us

Οι πληγείσες περιοχές

Από τις ισχυρότερες χιονοπτώσεις, έως και περίπου 30 εκατοστά ή και περισσότερο από τότε που η καταιγίδα άρχισε να αναπτύσσεται την Παρασκευή, καταγράφηκαν την Κυριακή σε περιοχές του Κολοράντο, του Ιλινόις, της Ιντιάνα, του Μιζούρι, του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης και της Πενσιλβάνια.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε μονάδες της Εθνοφρουράς στη Νέα Υόρκη, στο Λονγκ Άιλαντ και στην κοιλάδα του Χάντσον για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της καταιγίδας.

Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώνονταν από την κοιλάδα του Οχάιο έως τα βορειοανατολικά, ενώ «καταστροφική συσσώρευση πάγου» απειλούσε από την κάτω κοιλάδα του Μισισιπή έως τις μεσοατλαντικές πολιτείες και τον Νοτιοανατολικό τομέα.

«Είναι μια μοναδική καταιγίδα με την έννοια ότι είναι τόσο εκτεταμένη», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη η μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Άλισον Σαντορέλι.

«Επηρεάζει περιοχές από το Νέο Μεξικό, το Τέξας, μέχρι τη Νέα Αγγλία, οπότε μιλάμε για μια έκταση περίπου 2.000 μιλίων».

Στη Νέα Υόρκη, κοινότητες κοντά στα καναδικά σύνορα κατέγραψαν θερμοκρασίες-ρεκόρ κάτω από το μηδέν, με το Γουότερταουν να φτάνει τους -37 βαθμούς Κελσίου και την Κοπεγχάγη της Νέας Υόρκης τους -45 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την κυβερνήτη Χόκουλ.

Στον Νότο, ο βασικός κίνδυνος προερχόταν από την παγωμένη βροχή, που μετέτρεψε τους δρόμους σε παγοδρόμια και έριξε δέντρα και κλαδιά πάνω σε οδικούς άξονες και γραμμές ηλεκτροδότησης.

Ο κυβερνήτης του Μισισιπή, Τέιτ Ριβς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι επρόκειτο ήδη για τη χειρότερη παγοθύελλα της πολιτείας από το 1994. Κάλεσε επίσης τους πολίτες να μην οδηγούν αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

Ακυρώσεις πτήσεων

Σε άλλες περιοχές, το χιόνι -πάνω από 30 εκατοστά σε μια ζώνη μήκους 2.100 χιλιομέτρων από το Αρκάνσας έως τη Νέα Αγγλία- παρέλυσε την κυκλοφορία και οδήγησε σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Περίπου 12.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και σχεδόν 20.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων flightaware.com.

Στα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονταν εκείνα της Φιλαδέλφειας, της Ουάσινγκτον, της Βαλτιμόρης, της Βόρειας Καρολίνας, της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Νεκροί

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω των πιο χαμηλών θερμοκρασιών του φετινού χειμώνα στις ΗΠΑ, καθώς η χειμερινή καταιγίδα συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα.

Οι Αρχές του Τενεσί ανέφεραν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες». Θάνατοι έχουν επίσης καταγραφεί στο Κάνσας, στη Νέα Υόρκη, στο Τέξας, στη Λουιζιάνα και στο Μίσιγκαν.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους καθώς οι θερμοκρασίες κατέρρεαν το Σάββατο, αν και τα αίτια των θανάτων τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και μακριά από τους δρόμους: «Θέλουμε κάθε Νεοϋορκέζος να τα καταφέρει να περάσει αυτή την καταιγίδα». Δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία που συνδέεται με την καταιγίδα στην κομητεία Κάντο της Λουιζιάνα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, σχολεία και πανεπιστήμια ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματα της Δευτέρας θα ακυρωθούν ή θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.