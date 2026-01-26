Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό – Τα 7 κρίσιμα θέματα στην ατζέντα

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του συνεδρίαση για το 2026. Στο επίκεντρο βρίσκονται νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.
  • Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η παρουσίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή. Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει επίσης το απόγευμα σε συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator» σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκης

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για το 2026.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, θα βρεθούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή, η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και οι σχετικές ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή,
  • Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική παράσταση της Colleen Cambridge μαζί Real Taste & Style και Μαστορέματα

Το 90% των καρδιακών προσβολών ξεκινούν από αυτή την κακή συνήθεια όταν ξυπνάμε – Ειδικός προειδοποιεί

Ρευματοκλοπές: «Καπέλο» 60 ευρώ τον χρόνο σε κάθε νοικοκυριό – «Σαφάρι» 50.000 ελέγχων

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
04:44 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Δένδιας: Συγχαρητήρια του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το πρώτο μετάλλιο της Εθνικής Πόλο ανδρών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών της Ελλάδας έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας την...
23:58 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Σωκράτης Φάμελλος: Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Ε...
23:09 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο: «Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες»

Με θερμά λόγια και διάχυτη υπερηφάνεια, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Υδ...
20:17 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη την Εθνική Ομάδα του Πόλο ...
