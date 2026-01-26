Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τρεις τραυματίες, αγνοούνται πέντε γυναίκες

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη που έγινε αισθητή σε όλη την πόλη.
  • Τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό πέντε αγνοούμενων γυναικών.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη Θεσσαλία δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, με το έργο τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τρεις τραυματίες, αγνοούνται πέντε γυναίκες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ, στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Καρδίτσας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σκηνές πανικού. Η έκρηξη που προηγήθηκε ήταν τόσο ισχυρή, ώστε ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ακόμα και σε χωριά της περιοχής.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, που βρέθηκε στο σημείο, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Αυτόπτης μάρτυρας, εργαζόμενος στο εργοστάσιο, δήλωσε πως στο συγκεκριμένο σημείο «δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου».

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την πόλη των Τρικάλων, ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι έτριξαν ακόμα και τα τζάμια στα γύρω σπίτια. Από τη σφοδρότητα του ωστικού κύματος άνοιξαν τα διπλανά πάνελ, ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε, με αποτέλεσμα το κτήριο να τυλιχθεί αμέσως στις φλόγες.

Στο εργοστάσιο εργάζονταν συνολικά 12 άτομα. Από αυτά, τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ τέσσερις άνδρες εκσφενδονίστηκαν εκτός του κτιρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αγνοούνται πέντε γυναίκες, με τις αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, εμφανώς σοκαρισμένοι από το μέγεθος της καταστροφής, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη Θεσσαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο το έργο τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και των υλικών που καίγονται.

Παρόντες στο σημείο είναι η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα. Οι δύο αξιωματούχοι συντονίζουν από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης.

