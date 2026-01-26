Τρίκαλα: Φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
  • Στο σημείο έσπευσαν 9 οχήματα και 22 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.
  • Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων. Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν 9 οχήματα και 22 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε παρακείμενα κτήρια. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για πλήρη κατάσβεση και έλεγχο των εστιών.

Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

05:22 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

