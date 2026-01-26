Ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας των καιρικών συνθηκών

Λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν το νοτιοανατολικό Αιγαίο, αρκετά προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά ματαιώθηκαν για σήμερα.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν την αναστολή των ταξιδιών, καθώς οι άνεμοι πνέουν με μεγάλη ένταση και οι συνθήκες στη θάλασσα κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:

Το Blue Star Delos , που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 07:25 για Πάρο – Νάξο – Θήρα , δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια ή νέα προγράμματα αναχώρησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν ψυχραιμία και αποφυγή μετακινήσεων όσο διαρκεί η κακοκαιρία.