Ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας των καιρικών συνθηκών

Enikos Newsroom

  • Λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν το νοτιοανατολικό Αιγαίο, αρκετά προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά ματαιώθηκαν για σήμερα.
  • Οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν την αναστολή των ταξιδιών, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα κρίνονται επικίνδυνες. Μεταξύ των πλοίων που δεν θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους είναι το Blue Star Delos και το Fast Ferries Andros.
  • Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια ή νέα προγράμματα αναχώρησης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας των καιρικών συνθηκών

Λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν το νοτιοανατολικό Αιγαίο, αρκετά προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά ματαιώθηκαν για σήμερα.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν την αναστολή των ταξιδιών, καθώς οι άνεμοι πνέουν με μεγάλη ένταση και οι συνθήκες στη θάλασσα κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:

  • Το Blue Star Delos, που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 07:25 για Πάρο – Νάξο – Θήρα, δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.
  • Το Fast Ferries Andros, με προορισμούς Σύρο – Τήνο – Μύκονο και ώρα αναχώρησης 07:30, επίσης δεν θα αποπλεύσει.
  • Το πλοίο «Διονύσιος Σολωμός», που είχε προγραμματιστεί να φύγει στις 14:15 για Σέριφο – Κίμωλο – Σίφνο – Φολέγανδρο – Σαντορίνη – Ίο, παραμένει δεμένο στο λιμάνι.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια ή νέα προγράμματα αναχώρησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν ψυχραιμία και αποφυγή μετακινήσεων όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

