Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 26 Ιανουαρίου, το εορτολόγιο τιμά όσους φέρουν τα ονόματα Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη και Ξένια.
  • Ο Όσιος Ξενοφών, πλούσιος συγκλητικός της Κωνσταντινούπολης, έστειλε τους γιους του, Αρκάδιο και Ιωάννη, στη Βηρυτό για νομικές σπουδές. Μετά από ναυάγιο, τα παιδιά κατέληξαν στα Ιεροσόλυμα και έγιναν μοναχοί.
  • Αναζητώντας τα παιδιά τους, ο Ξενοφών και η Μαρία πληροφορήθηκαν τον ασκητικό τους βίο και ακολούθησαν και οι ίδιοι τον μοναχικό δρόμο. Η οικογένεια διακρίθηκε για την αρετή και τη φιλανθρωπία, επιτελώντας και θαύματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Ιανουαρίου

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *

Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρίας και των τέκνων Αρκαδίου και Ιωάννη

Ο Όσιος Ξενοφών κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Ιουστίνου Α’ (518 – 527 μ.Χ.) και Ιουστινιανού (527 – 565 μ.Χ.). Ήταν πλούσιος συγκλητικός και διακρινόταν για την βαθιά ευσέβειά του προς τον Θεό. Είχε δύο παιδιά, τον Αρκάδιο και τον Ιωάννη. Μόλις αυτά τελείωσαν τα εγκύκλια γράμματα, τα έστειλε στη Βηρυτό της Φοινίκης, για να μελετήσουν και να σπουδάσουν τη νομική επιστήμη. Καθ’ οδόν το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν ναυάγησε. Διασώθηκαν όμως και μετέβησαν στα Ιεροσόλυμα όπου έγιναν μοναχοί. Οι γονείς τους, Ξενοφών και Μαρία, τους αναζήτησαν και πληροφορήθηκαν ότι διάγουν στην έρημο ασκητικό βίο, δόξασαν τον Θεό και αποταξάμενοι τον κόσμο, ακολούθησαν και αυτοί το μοναχικό βίο. Ο Ξενοφών, η γυναίκα του και τα παιδιά τους πρόκοψαν τόσο πολύ στην αρετή και στη φιλανθρωπία, ώστε τους αξίωσε ο Θεός να επιτελούν και θαύματα. Έτσι η θεία αυτή οικογένεια έζησε θεοφιλώς και κοιμήθηκε με ειρήνη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική παράσταση της Colleen Cambridge μαζί Real Taste & Style και Μαστορέματα

Το 90% των καρδιακών προσβολών ξεκινούν από αυτή την κακή συνήθεια όταν ξυπνάμε – Ειδικός προειδοποιεί

Ρευματοκλοπές: «Καπέλο» 60 ευρώ τον χρόνο σε κάθε νοικοκυριό – «Σαφάρι» 50.000 ελέγχων

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Δευτέρα με την κίνηση στο «κόκκινο»: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δευτέρα σήμερα και η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλές περιοχές της Αττικής. Μποτιλιαρισμένα εί...
08:30 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση Λόρας: Οι αποκαλυπτικές καταθέσεις των γονιών της στις Αρχές – «Ποτέ δεν την είχαμε πειράξει»

Απαντήσεις σε όσους τους κατηγορούν ότι η Λόρα μεγάλωνε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον έδωσαν ...
08:19 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Πληροφορίες ότι προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη – Αγωνία για τις 5 αγνοούμενες

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01) στο ...
08:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Αγρίνιο: Αποκαλύψεις για την ενέδρα – Στοιχεία δείχνουν ότι ο 44χρονος είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του κοινοτάρχη

Aναμενόμενη, για όσους γνωρίζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, χαρακτηρίζεται η προφυλάκιση το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι