Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά

Η τιμή του χρυσού εκτοξεύτηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύεται σταθερά και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από έντονες γεωπολιτικές, εμπορικές και νομισματικές αβεβαιότητες που σχετίζονται με την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανοδική πορεία του χρυσού φαίνεται να μην έχει φρένο, καθώς συνεχίζει να ενισχύεται με φόντο την αποδυνάμωση του δολαρίου και τον φόβο για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Αναλυτές εξηγούν ότι η σταδιακή εξασθένιση του δολαρίου ενισχύει την αξία του χρυσού, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε νομίσματα και αγαθά που θεωρούνται πιο ασφαλή.

Ενδεικτικό της εντυπωσιακής πορείας είναι ότι μόλις τον Ιανουάριο του 2024, η τιμή της ουγγιάς βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια. Μέσα σε λίγους μήνες, η τιμή διπλασιάστηκε, αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη ζήτηση για σταθερές αξίες σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις και αναταράξεις στις αγορές.

Πολλοί επενδυτές στρέφουν τα χαρτοφυλάκιά τους στον χρυσό, αναζητώντας προστασία απέναντι στον πληθωρισμό και στα ρίσκα της διεθνούς οικονομικής πολιτικής. Το μέταλλο έχει αποδειχθεί διαχρονικά ως το μέσο που «αντέχει» όταν τα νομίσματα και τα χρηματιστήρια πιέζονται, και σήμερα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά αυτόν τον ρόλο.

Σύμφωνα με αναλυτές, η πορεία του χρυσού θα συνεχίσει να καθορίζεται από τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκηνή και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια. Παρά τις διακυμάνσεις που ενδέχεται να υπάρξουν, εκτιμάται ότι ο χρυσός θα παραμείνει κομβικός παράγοντας στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καταφύγιο ασφάλειας σε περιόδους διεθνούς ανασφάλειας.