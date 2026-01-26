Η Γαλλία μεταβαίνει σε «πολεμική οικονομία»: Η Renault θα κατασκευάζει καμικάζι drones

  • Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault θα ξεκινήσει την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, βάσει σύμβασης με τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών της χώρας. Η παραγωγή θα γίνεται στα εργοστάσιά της στο Le Mans και στο Cléon.
  • Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζητά από τη γαλλική βιομηχανία να μεταβεί σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «πολεμική οικονομία». Η Ευρώπη μεταλλάσσεται και η οικονομία της μπαίνει σε νέα μονοπάτια.
  • Η Renault αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μεγάλης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας που εισέρχεται απευθείας στην κατασκευή όπλων. Στόχος είναι η παραγωγή έως και 600 drones μεγάλης εμβέλειας τον μήνα.
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault θα ξεκινήσει την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, βάσει σύμβασης με τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών της χώρας και σε συνεργασία με τοπική εταιρεία άμυνας. Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος Πρόεδρος ζητά από τη γαλλική βιομηχανία να μεταβεί σε αυτό που αποκαλεί «πολεμική οικονομία».

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ευρώπη μεταλλάσσεται και η οικονομία της μπαίνει σε μονοπάτια που κάθε άλλο παρά ευοίωνα είναι για το ειρηνικό κλίμα.

Η Renault επιβεβαίωσε τα σχέδιά της μετά την ανακοίνωση της γαλλικής εμπορικής έκδοσης L’Usine Nouvelle, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα κατασκευάζει τα drones στα εργοστάσιά της στο Le Mans και στο Cléon, δυτικά του Παρισιού, σε μια σύμβαση που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε διάστημα δέκα ετών. Η Renault αρνήθηκε να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις μονάδες παραγωγής και την αξία της σύμβασης.

«Επικοινώνησαν μαζί μας πριν από μερικούς μήνες από το Γαλλικό Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με ένα έργο για την ανάπτυξη μιας γαλλικής βιομηχανίας drones», δήλωσε ο Fabrice Cambolive, επικεφαλής ανάπτυξης της Renault, σε συνέντευξή του στο BFM TV την Τρίτη. «Επικοινώνησαν μαζί μας για την εμπειρία μας στη βιομηχανία, την παραγωγή και τον σχεδιασμό. Αυτό το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η Renault θα κατασκευάσει πυρομαχικά τηλεκατευθυνόμενων μεγάλων αποστάσεων, παρόμοια με το ιρανικό drone Shahed, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για συλλογή πληροφοριών και παρατήρηση, σύμφωνα με τη L’Usine Nouvelle. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τέτοια φθηνά drones μεγάλων αποστάσεων για επιθέσεις σε βάθος και για να υπερνικήσουν τις αεράμυνες.

Το πλαίσιο του drone θα κατασκευαστεί στο Le Mans, ενώ οι κινητήρες θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Cléon, ανέφερε το BFM. Στόχος είναι η παραγωγή έως και 600 drones μεγάλης εμβέλειας τον μήνα, σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο.

Ενώ η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης συνήθως επικεντρώνεται σε πολύπλοκα συστήματα που κατασκευάζονται σε μικρούς όγκους, συχνά για εθνικούς πελάτες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ειδικεύονται στη μαζική παραγωγή με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και πειθαρχία ως προς το κόστος, ώστε να ανταγωνίζονται στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προειδοποίησε την αμυντική βιομηχανία της χώρας να παράγει ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, σε περίπτωση που οι ένοπλες δυνάμεις στραφούν σε προμηθευτές αλλού στην Ευρώπη.

Ο Μακρόν έχει επανειλημμένα ζητήσει από τη γαλλική αμυντική βιομηχανία να μεταβεί σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «πολεμική οικονομία».

Όπως επισημαίνει το αμερικανικό Defense News, η Renault —γνωστή για το σλόγκαν της «Créateur d’automobiles»— αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μεγάλης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας που εισέρχεται απευθείας στην κατασκευή όπλων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διερευνούν τρόπους για να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή όπλων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία, με την οικονομία της προσανατολισμένη στον πόλεμο, ξεπερνά την παραγωγή όπλων της Δύσης.

Το παράδειγμα της Γαλλίας ακολουθεί και η αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας, η οποία ζητά να μετατραπεί η αυτοκινητοβιομηχανική παραγωγική ικανότητα σε στρατιωτική. Η αμυντική εταιρεία Rheinmetall πέρυσι αναδιάρθρωσε δύο εργοστάσια ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ώστε να επικεντρωθούν κυρίως στην κατασκευή στρατιωτικών προϊόντων.

