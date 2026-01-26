Ισραήλ: Περιορισμένο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της σταδιακής εφαρμογής των όρων της συμφωνίας, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης αμάχων, αλλά υπό αυστηρούς όρους ασφάλειας.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η επαναλειτουργία του περάσματος περιορίζεται αποκλειστικά στους πεζούς και θα πραγματοποιείται υπό πλήρη έλεγχο των ισραηλινών αρχών. Όπως αναφέρεται, το μέτρο εντάσσεται στο «20 σημείων» σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπεί στη ρύθμιση της ανθρωπιστικής πρόσβασης και στη σταθεροποίηση της περιοχής.

Η ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας ότι η συνοριακή διάβαση της Ράφα θα λειτουργεί προσωρινά και δοκιμαστικά, με την ευθύνη των ισραηλινών αρχών να παραμένει απόλυτη.