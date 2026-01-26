Ισραήλ: Περιορισμένο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

  • Το Ισραήλ ανακοίνωσε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.
  • Η επαναλειτουργία του περάσματος περιορίζεται αποκλειστικά στους πεζούς και θα πραγματοποιείται υπό πλήρη έλεγχο των ισραηλινών αρχών, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης αμάχων.
  • Το μέτρο εντάσσεται στο «20 σημείων» σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η συνοριακή διάβαση της Ράφα θα λειτουργεί προσωρινά και δοκιμαστικά.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της σταδιακής εφαρμογής των όρων της συμφωνίας, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης αμάχων, αλλά υπό αυστηρούς όρους ασφάλειας.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η επαναλειτουργία του περάσματος περιορίζεται αποκλειστικά στους πεζούς και θα πραγματοποιείται υπό πλήρη έλεγχο των ισραηλινών αρχών. Όπως αναφέρεται, το μέτρο εντάσσεται στο «20 σημείων» σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπεί στη ρύθμιση της ανθρωπιστικής πρόσβασης και στη σταθεροποίηση της περιοχής.

Η ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας ότι η συνοριακή διάβαση της Ράφα θα λειτουργεί προσωρινά και δοκιμαστικά, με την ευθύνη των ισραηλινών αρχών να παραμένει απόλυτη.

04:52 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μπιλ Κλίντον: Καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ...
04:36 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Εξετάζουμε τα πάντα» για τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη – Πιθανή αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του «εξετάζε...
04:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ με οκτώ επιβαίνοντες στο Μέιν

Ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την απο...
03:03 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νέα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο – Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες

Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον ...
