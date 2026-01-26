Τραγωδία στο Μεξικό: Έντεκα νεκροί και 12 τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό

Αιματοκύλησε το απόγευμα της Παρασκευής ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στη συνοικία Λόμα ντε Φλόρες, στην πόλη Σαλαμάνκα του Μεξικού, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον παρευρισκομένων την ώρα του αγώνα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 12, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να διασφαλίσει την περιοχή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για να εντοπίσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα αίτια της επίθεσης, η οποία έχει συγκλονίσει τη μεξικανική κοινωνία.

Πηγή: AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική παράσταση από τη συγγραφέα Colleen Cambridge

Πόσο γρήγορα μπορείτε να εντοπίσετε το 993; Μόνο όσοι έχουν μάτια αετού μπορούν να λύσουν το τεστ οπτικής αντίληψης μέσα σε...

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Περιορισμένο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που συνδέει...
04:52 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μπιλ Κλίντον: Καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ...
04:36 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Εξετάζουμε τα πάντα» για τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη – Πιθανή αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του «εξετάζε...
04:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ με οκτώ επιβαίνοντες στο Μέιν

Ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την απο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι