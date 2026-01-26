Τραγωδία στο Μεξικό: Έντεκα νεκροί και 12 τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Αιματοκύλησε το απόγευμα της Παρασκευής ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στη συνοικία Λόμα ντε Φλόρες, στην πόλη Σαλαμάνκα του Μεξικού, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον παρευρισκομένων την ώρα του αγώνα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 12, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

🚔 La violencia no da tregua en Salamanca. Ahora, 11 personas fueron asesinadas y al menos 10 más resultaron heridas de gravedad luego de un ataque ocurrido en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores.https://t.co/fGJArWEzOF 📸 El Sol de Irapuato pic.twitter.com/R27cKc8BSP — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 26, 2026

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να διασφαλίσει την περιοχή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για να εντοπίσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα αίτια της επίθεσης, η οποία έχει συγκλονίσει τη μεξικανική κοινωνία.

🚨 TRAGEDIA en Salamanca, Gto: Ataque armado en campo de fútbol de Loma de Flores deja 11 fallecidos (10 en el lugar, 1 en hospital) y 12 lesionados de manera oficial. Reportes extraoficiales mencionan hasta 23 decesos. Fuerte despliegue policial en la zona.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/enkOYFIu75 — DK 1250 (@dk1250) January 26, 2026

Πηγή: AFP