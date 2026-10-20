Υγεία της καρδιάς: Τα 5 φρούτα που αξίζει να εντάξετε στην διατροφή σας, σύμφωνα με γιατρό

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Η φροντίδα της καρδιάς ξεκινά και από τις καθημερινές διατροφικές επιλογές. Ο καθηγητής καρδιολογίας José Abellán-Alemán ξεχωρίζει πέντε φρούτα πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ενώσεις, εξηγώντας πώς μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία.

Τα 5 φρούτα που μπορούν να «θωρακίσουν» την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με καθηγητή καρδιολογίας

Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της καρδιάς μας, οι συστάσεις εστιάζουν συχνά σε όσα πρέπει να περιορίσουμε: λιγότερο αλάτι, λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και λιγότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα. Ποιες είναι όμως οι θετικές συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσουμε; Eιδικοί τονίζουν ότι μια φυτοφαγική διατροφή που περιλαμβάνει φρούτα και λαχανικά αποτελεί ζωτικό παράγοντα για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς.

Ο Dr. José Abellán-Alemán, ειδικός στους καρδιαγγειακούς κινδύνους στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Μούρθια (UCAM), αναφέρει: «Χάρη στις φυτικές ίνες, τις βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και τις φυτικές ενώσεις που ονομάζονται πολυφαινόλες, ορισμένα φρούτα προσφέρουν εξαιρετικά οφέλη για την υγεία της καρδιάς. Στην πραγματικότητα, τα φρούτα είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να φροντίσετε το καρδιαγγειακό σας σύστημα. Στοχεύστε στην ποικιλία και “φάτε το ουράνιο τόξο”, καθώς η αύξηση των χρωμάτων στη διατροφή μας βελτιώνει τη συνολική ευεξία και την καρδιακή λειτουργία».

Ο καθηγητής Abellán-Alemán ξεχωρίζει 5 φρούτα που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς:

Κόκκινα σταφύλια

Μήλα

Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ, λάιμ)

Κεράσια

Ρόδια

Κόκκινα σταφύλια

Τα κόκκινα φρούτα περιέχουν ανθοκυανίνες, ουσίες που συνδέονται άμεσα με την καρδιαγγειακή υγεία. Για παράδειγμα, η ποικιλία σταφυλιών Boombites διαθέτει βαθυκόκκινη σάρκα παρόμοια με εκείνη των μούρων ή των κερασιών. Τα σταφύλια με κόκκινη σάρκα έχει βρεθεί ότι περιέχουν έως και έξι φορές περισσότερες ανθοκυανίνες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μαύρα σταφύλια.

Οι ανθοκυανίνες αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο για τα οφέλη τους στην ευεξία και την καρδιά. Ο καθηγητής Abellάν-Alemán σημειώνει:

Μείωση κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά 26%: Συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition έδειξε ότι τα άτομα με την υψηλότερη πρόσληψη ανθοκυανινών είχαν 26% μειωμένο συνολικό κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων (CVD).

Προστασία από τις πολυφαινόλες: Μελέτες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε πολυφαινόλες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου έως και κατά 46%, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Μήλα

Το ταπεινό μήλο προσφέρει πολλά περισσότερα από ένα τραγανό σνακ. «Τα μήλα περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες, ιδιαίτερα πηκτίνη, η οποία βοηθά στη μειωμένη απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο», εξηγεί ο Dr. Abellán-Alemán.

Επιπλέον, τα μήλα είναι πλούσια σε φλαβονειδή, φυτικές ενώσεις που σχετίζονται με σημαντικά οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ, λάιμ)

Προσθέστε πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ και λάιμ στη φρουτιέρα σας. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Epidemiology έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση εσπεριδοειδών μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με τη χαμηλή ή μηδενική κατανάλωσή τους. Μάλιστα, η καθημερινή κατανάλωση εσπεριδοειδών συνδέθηκε με πιθανή μείωση του κινδύνου κατά 43% έως 49%.

«Τα εσπεριδοειδή είναι πλούσια σε φλαβονειδή, ιδιαίτερα σε εσπεριδίνη και ναρινγίνη, τα οποία βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, το κάλιο που περιέχουν εξισορροπεί τα επίπεδα νατρίου στον οργανισμό, συμβάλλοντας στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων πίεσης», τονίζει ο καθηγητής.

Tip: Προτιμάτε να τρώτε ολόκληρα τα φρούτα αντί να πίνετε μόνο το χυμό τους, ώστε να αξιοποιείτε στο έπακρο τις ευεργετικές φυτικές ίνες.

Κεράσια

Γνωστά κυρίως ως καλοκαιρινή απόλαυση, τα κεράσια περιέχουν ανθοκυανίνες και φλαβονειδή. Παρόλο που απαιτείται περισσότερη έρευνα, νέες μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση κερασιών συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, βοηθώντας στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας.

«Το ενδοθήλιο είναι μια λεπτή στιβάδα κυττάρων που καλύπτει το εσωτερικό των αρτηριών και των φλεβών. Βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν και να διευρύνονται, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος», προσθέτει ο καθηγητής.

Ρόδια

Οι σπόροι αυτού του νόστιμου κόκκινου φρούτου είναι ιδανικοί για να τους πασπαλίσετε πάνω σε σαλάτες ή σε βρώμη, προσθέτοντας μια τραγανή νότα στο γεύμα σας. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε πολυφαινόλες, τα ρόδια και οι σπόροι τους υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υγεία της καρδιάς.

Ο καθηγητής Abellán-Alemán εξηγεί: «Τα ρόδια είναι εξαιρετικά πλούσια σε πολυφαινόλες και ανθοκυανίνες με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών — ασταθών μορίων που προκαλούν κυτταρικές βλάβες και επιβαρύνουν την καρδιά».

Ποικιλία στη διατροφή για υγιή καρδιά

Ο καθηγητής Abellán-Alemán καταλήγει: «Παρόλο που αυτά είναι πέντε από τα αγαπημένα μου φρούτα για την καρδιά, θυμηθείτε ότι όλα τα φρούτα περιέχουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά και φυτικές ενώσεις. Φροντίστε να καταναλώνετε σταθερά μεγάλη ποικιλία. Μην ξεχνάτε ότι όλοι χρειαζόμαστε τουλάχιστον πέντε μερίδες ποικιλόμορφων φρούτων και λαχανικών καθημερινά στη διατροφή μας».