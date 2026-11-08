ΗΑΕ: Διάσωση 22 ατόμων από φλεγόμενο φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

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Επιχείρηση διάσωσης 22 ανθρώπων πραγματοποιήθηκε από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Φρουρά των ΗΑΕ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μετά από ειδοποίηση του πληρώματος για εκδήλωση φωτιάς στο πλοίο.

🚨 The UAE National Guard says its Coast Guard rescued 22 people from a cargo ship that caught fire in the Gulf of Oman after it was hit by an Iranian anti ship cruise missile. via OSINTWarfare https://t.co/nXIhn2v19B Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Δύο πληρωμές πριν από το τέλος Νοεμβρίου – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε — Post Open Source (@CocoPostel) November 8, 2026

Εξειδικευμένα συνεργεία εντόπισαν το σκάφος και κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια και τους 22 επιβαίνοντες, οι οποίοι ήταν αραβικής υπηκοότητας.

Στη συνέχεια, τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Όπως διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση, η κατάσταση της υγείας όλων των διασωθέντων είναι σταθερή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καθώς είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) για δύο δεξαμενόπλοια που φέρονται να προσέκρουσαν σε νάρκες και να τυλίχθηκαν στις φλόγες κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του IRGC, τα δύο πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης και επιχείρησαν να ακολουθήσουν μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή.

Οι ιρανικές δυνάμεις κατηγόρησαν τα πληρώματα για πολλαπλές παραβιάσεις, υποστηρίζοντας ότι το ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και το δεύτερο εντός της θαλάσσιας διόδου.

Πηγή: Al Jazeera