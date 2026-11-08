ΗΑΕ: Διάσωση 22 ατόμων από φλεγόμενο φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

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Διεθνή Νέα

ΗΑΕ
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Επιχείρηση διάσωσης 22 ανθρώπων πραγματοποιήθηκε από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Φρουρά των ΗΑΕ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μετά από ειδοποίηση του πληρώματος για εκδήλωση φωτιάς στο πλοίο.

Εξειδικευμένα συνεργεία εντόπισαν το σκάφος και κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια και τους 22 επιβαίνοντες, οι οποίοι ήταν αραβικής υπηκοότητας.

Στη συνέχεια, τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Όπως διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση, η κατάσταση της υγείας όλων των διασωθέντων είναι σταθερή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καθώς είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) για δύο δεξαμενόπλοια που φέρονται να προσέκρουσαν σε νάρκες και να τυλίχθηκαν στις φλόγες κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του IRGC, τα δύο πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης και επιχείρησαν να ακολουθήσουν μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή.

Οι ιρανικές δυνάμεις κατηγόρησαν τα πληρώματα για πολλαπλές παραβιάσεις, υποστηρίζοντας ότι το ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και το δεύτερο εντός της θαλάσσιας διόδου.

Πηγή: Al Jazeera

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