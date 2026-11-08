Κολομβία: Τουλάχιστον τρεις στρατιωτικοί νεκροί και 16 τραυματίες από επίθεση με drones

Τουλάχιστον τρεις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία έφεραν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, σε στρατιωτική εγκατάσταση στη βόρεια Κολομβία, το Σάββατο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι στρατιωτικές αρχές καταδίκασαν την επίθεση, επισημαίνοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών εναντίον δυνάμεων ασφαλείας συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ισχυρή έκρηξη και πυκνό σύννεφο καπνού σε στρατιωτική εγκατάσταση στην επαρχία Μπολίβαρ.

#7Nov | Un ataque con drones cargados con explosivos 💣 dejó tres militares muertos y ocho heridos de gravedad 🏥 este sábado en una base militar del norte de Colombia 🇨🇴, informó el ejército. 🎥 @ElTiempo 🔗 Lee más en https://t.co/k5lk5dw4gV https://t.co/SSNcr2BwT1 — El Nacional (@ElNacionalWeb) November 7, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας απέδωσε την επίθεση στον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), τη μεγαλύτερη και παλαιότερη οργάνωση ανταρτών που εξακολουθεί να δρα στη χώρα.

Στη βόρεια Κολομβία, ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των κερδών από τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη ορυκτών. Οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων αλλά και αμάχων είναι συχνές, ενώ η χρήση drones για την πραγματοποίησή τους καταγράφει αυξητική τάση.

Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων, καθώς και την εξάρθρωση των ένοπλων δικτύων τους.

Παράλληλα, ζήτησε την ανάκτηση του ελέγχου στις περιοχές όπου, όπως ανέφερε, οι ένοπλες οργανώσεις επιχειρούν να επιβάλουν καθεστώς φόβου και βίας.

Από την ανάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο, ο δεξιός πρόεδρος έχει υιοθετήσει σκληρότερη στρατηγική απέναντι στις οργανώσεις ανταρτών και τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των αεροπορικών βομβαρδισμών, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η επαρχία Μπολίβαρ, όπου σημειώθηκε η επίθεση, διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα χρυσού, τον έλεγχο των οποίων διεκδικούν εδώ και χρόνια παράνομες ένοπλες οργανώσεις.