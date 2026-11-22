Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τη σύγκληση του γαλλικού Κογκρέσου τον προσεχή Ιανουάριο φέρεται να εξετάζει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την ενσωμάτωση στο Σύνταγμα της χώρας ενός δημοσιονομικού «χρυσού κανόνα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Tribune Dimanche.

Η πρόταση αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Το Κογκρέσο, στο οποίο συμμετέχουν από κοινού η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία, αποτελεί το αρμόδιο σώμα για την έγκριση συνταγματικών αναθεωρήσεων στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η γαλλική προεδρία δεν προχώρησε σε κανένα σχόλιο για τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας και το πολιτικό αδιέξοδο γύρω από την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού προκαλούν ανησυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σύμφωνα με την La Tribune Dimanche, ο Μακρόν προσανατολίζεται στην επαναφορά πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση που είχε κατατεθεί το 2011, χωρίς τότε να προχωρήσει.

Το κείμενο εκείνο προέβλεπε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί και του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων θα συμμορφώνονταν υποχρεωτικά με αυτά.

Μπροστά στον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών και του χρέους, το ζήτημα του δημοσιονομικού χρυσού κανόνα συγκαταλέγεται στα προγράμματα υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου και του Μαΐου του 2027.

Τις πληροφορίες αυτές χαιρέτισε η άκρα Δεξιά, η αρχηγός της οποίας, η Μαρίν Λεπέν, φέρεται κατά δημοσκοπήσεις να είναι το φαβορί των προεδρικών εκλογών της άνοιξης και είχε ήδη απαιτήσει στις αρχές του μήνα να προωθηθεί τέτοια μεταρρύθμιση.

«Αυτός ο χρυσός κανόνας πρέπει να απαγορεύσει την παρουσίαση οποιουδήποτε (σχεδίου) προϋπολογισμού που θα χειροτερεύει το χρέος του έθνους. Αν ανταποκρίνεται σε αυτά που απαιτήσαμε, θα ψηφίσουμε υπέρ αυτού του μέτρου εξυγίανσης της διαχείρισης (των δημοσιονομικών), για να αποφύγει η χώρα μας τη χρεοκοπία με την οποία απειλείται έπειτα από δέκα χρόνια μακρονισμού», ήταν η αντίδραση του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, που φέρεται να προαλείφεται για τον θώκο του πρωθυπουργού σε περίπτωση νίκης της Μαρίν Λεπέν.

Heureux que le chef de l’Etat semble s’être rallié à notre demande d’inscrire dans la Constitution une règle d’or budgétaire. Cette règle d’or devra interdire la présentation de tout budget aggravant la dette de la Nation. Si elle correspond dans ses modalités à ce que nous demandions, nous voterons cette mesure de saine gestion, pour éviter à notre pays la faillite qui le guette après dix années de macronisme. — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 21, 2026

Η κυβέρνηση Μακρόν επιδιώκει την περιστολή του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2027, έναντι 5,4% το 2026. Όμως το κοινοβούλιο δεν έχει μπορέσει ως τώρα να συμφωνήσει σε σχέδιο προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Tribune, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει αρχίσει να συζητά την ιδέα σύγκλησης του Κογκρέσου με συνομιλητές του, κατόπιν οδηγίας του αρχηγού του κράτους.