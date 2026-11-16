Κάμπινγκ: Ο Ιορδάνης βλέπει τη συνεργασία του με την Αλέκα και τον Ντιμίτρι να αποκτά περίπλοκες διαστάσεις

Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει με νέα επεισόδια Δευτέρα 16, Τρίτη 17 και Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA, και θαμμένα μυστικά, έρχονται κυριολεκτικά στην επιφάνεια!

Ο Ιορδάνης βλέπει τη συνεργασία του με την Αλέκα και τον Ντιμίτρι να αποκτά όλο και πιο περίπλοκες διαστάσεις, την ώρα που ο Σοφοκλής καραδοκεί.

Το μυστικό που η Γιώτα προσπαθεί απεγνωσμένα να αποκρύψει από τον Λουκά κινδυνεύει να αποκαλυφθεί και μάλιστα ενώπιον της Αστυνομίας. Ο Τάσος μαθαίνει για το σχέδιο της μαφίας και η αντίδρασή του θα είναι εκρηκτική!

Γιατί σε όποιο μέρος του «Άλλου Κόσμου» και να σκάψεις, θα βρεις κάποιο «φάντασμα» από το παρελθόν!

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 21

Ο Σοφοκλής μαθαίνει για τη συνεργασία του Ιορδάνη με τη Νίτσα και θεωρεί ότι εκείνος την έχει μπλέξει στο ξέπλυμα χρήματος. Έτσι, τον στριμώχνει άγρια. Σαν να μην του έφταναν όλα τα υπόλοιπα, η Εύα αποφασίζει να κάνει την επανάστασή της, έχοντας στο πλευρό της έναν μηχανόβιο που δεν τον λες και το καλύτερο παιδί του κόσμου…

Η προσπάθεια της Γιώτας να μην μάθει ο Λουκάς το μυστικό που αφορά στον πατέρα του πέφτει στο κενό. Τον πιάνει στα πράσα πάνω από τον κρυφό τάφο, αλλά δεν είναι η μόνη που γίνεται μάρτυρας της σκηνής. Η Ιωάννα, ο Λεωνίδας και ο αστυνομικός διευθυντής βρίσκονται επίσης εκεί!

Τρίτη 17 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 22

Με το «εγκεφαλικό» της Γιώτας, η Μαριάννα και η Στέλλα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του Λουκά. Η Αλέκα και ο Ντιμίτρι, από την άλλη, ξεκαθαρίζουν στον Ιορδάνη ότι η ιστορία έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Του φέρνουν επιπλέον χρήματα για ξέπλυμα, μαζί με ένα «δώρο» που μόνο με τη βοήθεια του Σοφοκλή μπορεί να ξεφορτωθεί.

Ο Τάσος αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Τόσο χρήμα από το πουθενά δεν μπορεί να είναι αθώο· κάτι βρωμάει! Την ίδια ώρα, ο κρυφός τάφος του εξαφανισμένου άντρα της Γιώτας ανοίγει παρουσία της αστυνομίας…

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 23

Ο Ιορδάνης δέχεται ισχυρές πιέσεις από Αλέκα και Ντιμίτρι, να βγάλει από την μέση τον Τάσο. Αυτός όμως αποφασίζει να δοκιμάσει να τον βάλει στο κόλπο. Ο Τάσος είναι ανένδοτος και η Αλέκα τον επισκέπτεται για να εξασφαλίσει την σιωπή του.

Η Γιώτα επιστρέφει στο σπίτι και αφήνει τους πάντες να πιστεύουν ότι, μετά το εγκεφαλικό, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Ο Τάσος παίρνει την καραμπίνα του και κατευθύνεται προς το τροχόσπιτο του Ιορδάνη αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος!

Δείτε εδώ το trailer: