Τραμπ: Αποποιείται κάθε ευθύνη για το αεροπορικό χάος και ζητεί 50 δισ. από το Κογκρέσο – Χαρακτήρισε «αποτυχημένη» μία δημοσιογράφο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όταν κλήθηκε να απαντήσει στις επικρίσεις ότι, την ώρα που χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρούνταν στα αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω της πρωτοφανούς κατάρρευσης του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας, εκείνος ασχολούνταν με τις ανακαινίσεις στον Λευκό Οίκο και άλλα προσωπικά του εγχειρήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφο, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «αποτυχημένες σαν εσένα», ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για το αεροπορικό χάος.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ υποστήριξε τη Δευτέρα (16/11) ότι βρισκόταν στον Λευκό Οίκο καθ’ όλη τη διάρκεια της τετράωρης αναστολής των απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε χιλιάδες πτήσεις.

Όπως ισχυρίστηκε, συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση της κρίσης, έχοντας αναθέσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης στον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, και στον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Σχεδόν δύο ημέρες σιωπής και περίπου 24 αναρτήσεις για άλλα θέματα

Οι δύο υπουργοί ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους την Παρασκευή, ενώ ο Ντάφι πραγματοποίησε σειρά τηλεοπτικών εμφανίσεων την Κυριακή, επιχειρώντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη.

Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν ήταν αρχικά σε θέση να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης του συστήματος ή τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, παρά το γεγονός ότι αμφότεροι εξήραν την ηγεσία του Τραμπ.

«Δεν θέλω να πω ότι πρόκειται για κρίση, αλλά είναι», είχε παραδεχθεί χαρακτηριστικά ο Μάλιν.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε καμία δημόσια αναφορά στο ζήτημα για σχεδόν δύο ημέρες, πραγματοποιώντας, ωστόσο, περίπου 24 αναρτήσεις στο Truth Social για εντελώς διαφορετικά θέματα.

Μεταξύ αυτών ήταν μια νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αλλά και η δικαστική διαμάχη γύρω από ένα από τα κατασκευαστικά του εγχειρήματα.

«Δεν θεώρησα ότι υπήρχε λόγος να το κάνω. Πιστεύω ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά, αλλά εγώ βρισκόμουν στο Οβάλ Γραφείο», δήλωσε τη Δευτέρα, απαντώντας στις επικρίσεις για την απουσία δημόσιας τοποθέτησής του.

«Αποτυχημένες σαν εσένα» – Το ξέσπασμα για τις ανακαινίσεις

Ο Τραμπ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του όταν δημοσιογράφος έθεσε το ερώτημα εάν έδινε προτεραιότητα στα κατασκευαστικά του σχέδια έναντι της αεροπορικής κρίσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εργασίες ανακαίνισης του Λευκού Οίκου είναι απαραίτητες και ότι αφιερώνει σε αυτές μόλις 10 λεπτά την ημέρα.

«Αφιερώνω ελάχιστο χρόνο σε αυτό και βγαίνουν αποτυχημένες σαν εσένα και λένε: “Γιατί επικεντρώνεστε στον Λευκό Οίκο;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείχνοντας τους κίονες της νότιας στοάς του Λευκού Οίκου και το νέο ελικοδρόμιο, πρόσθεσε:

«Επειδή ο Λευκός Οίκος είναι σύμβολο της χώρας μας και ο Λευκός Οίκος πρέπει να έχει αυτή την εμφάνιση, και η πέτρα πρέπει να είναι έτσι».

🚨 HOLY SMOKES! This fake news reporter tries CUTTING OFF President Trump, and he’s not having ANY OF IT! “—LISTEN TO ME! […] YOU’RE SO PATHETIC.” 🔥 “YOU HAVE NO TALENT. You don’t even know what a broken column is.” 🤣 “LOSERS LIKE YOU come out and ask, why are you focused on the White House? It’s a symbol of our country!” She complained about the White House renovations, and Trump SHUT HER DOWN: “I have a responsibility to make sure the symbol of our country is in decent shape!” “The White House was in terrible condition. Now it’s in beautiful condition. It cost me very little money to do it.” He’s simply UNMATCHED. The fake news media loses AGAIN! — Judicial Leaks (@JudicialLeaksHq) November 16, 2026

Τραμπ για τα ιρανικά drones: «Αν με σκοτώσουν, θα σκοτωθείς κι εσύ»

Αίσθηση προκάλεσε και η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εάν ανησυχεί για το ενδεχόμενο να αποτελέσει προσωπικά στόχο επίθεσης με ιρανικά drones.

«Όχι, ανησυχώ για εσένα, γιατί αν με σκοτώσουν, θα σκοτωθείς κι εσύ», απάντησε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Trump had a cheeky response when a reporter asked if he was worried about Iranian drones targeting him. “I’m worried about you because if they get me, you’re gone, too!” he replied, pointing at the journalist. https://t.co/kqCfNmMlc0 — The Daily Focal (@TheDailyFocal) November 16, 2026

Η δήλωσή του έρχεται μία ημέρα αφότου ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες λαμβάνουν καθημερινά πληροφορίες για πιθανές απειλές από το Ιράν κατά του Τραμπ και της οικογένειάς του.

Τι προκάλεσε το αεροπορικό χάος στις ΗΠΑ

Τα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις διήρκεσαν συνολικά τρεις ημέρες, με χιλιάδες πτήσεις να καταγράφουν καθυστερήσεις μετά την προσωρινή αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το CNN, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η κρίση ενδέχεται να προκλήθηκε από μια αναβάθμιση ρουτίνας του συστήματος, η οποία παρουσίασε προβλήματα και εξελίχθηκε ταχύτατα σε εκτεταμένη κατάρρευση των επικοινωνιών.

Την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούσαν να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τη βλάβη, ο Τραμπ δημοσίευσε την Παρασκευή ένα κείμενο 294 λέξεων υπέρ της παροχής ομοσπονδιακών κινήτρων στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν και άλλες αναρτήσεις, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες ενός πάρκου και ενός γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον, το κλείσιμο των οποίων είχε μπλοκάρει προσωρινά δικαστής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε τελικά στην αεροπορική κρίση το πρωί της Κυριακής, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στην κυβέρνηση του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

«Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη»

Ερωτηθείς τη Δευτέρα σχετικά με τον ρόλο του στην απόφαση για την αναστολή των απογειώσεων, ο Τραμπ αρνήθηκε να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.

«Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη. Έκαναν εξαιρετική δουλειά, ο υπουργός Ντάφι, ενήργησαν με απίστευτο τρόπο», δήλωσε.

Επανέλαβε ότι για τα προβλήματα ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες, όπως υποστήριξε, δεν προχώρησαν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού να είναι πλέον απαρχαιωμένο.

Ακόμη 50 δισ. δολάρια ζητά η κυβέρνηση Τραμπ

Ο υπουργός Μεταφορών έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να ζητήσει από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Ωστόσο, τα σχέδια της κυβέρνησης συναντούν ήδη αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση των 12,5 δισ. δολαρίων που είχαν ήδη εγκριθεί για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), στο πλαίσιο του φορολογικού και δημοσιονομικού νομοσχεδίου των Ρεπουμπλικανών το 2025.

Λίγο πριν αναχωρήσει για πολυήμερη περιοδεία στην Ασία, ο Τραμπ κάλεσε εκ νέου το Κογκρέσο να εγκρίνει τα απαραίτητα κονδύλια.

«Νομίζω ότι το ένα καλό πράγμα που προκύπτει από όλο αυτό είναι ότι είμαι βέβαιος πως το Κογκρέσο θα μας δώσει τώρα τα χρήματα για να το διορθώσουμε», κατέληξε.