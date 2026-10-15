Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1: Απόδραση από το Βελοντρόμ και 2X2 στο Europa League

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Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Σαντιάγκο Έσε έκρινε την αναμέτρηση με εντυπωσιακή κεφαλιά στο 42ο λεπτό, χαρίζοντας στους Πειραιώτες το δεύτερο διαδοχικό τρίποντό τους στη διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν αποτελεσματικότητα και αμυντική προσήλωση, ενώ χρειάστηκαν και καθοριστικές επεμβάσεις για να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε χωρίς μεγάλες φάσεις, με τη Μαρσέιγ να απειλεί πρώτη και τον Ολυμπιακό να απαντά στο 17’, με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Στο 37’, ο Ρέτσος απομάκρυνε τον κίνδυνο σε μια σημαντική ευκαιρία των γηπεδούχων.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τσικίνιο δημιούργησε ιδανικά για τον Έσε, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με δυνατή κεφαλιά, διαμορφώνοντας το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Γάλλοι αύξησαν την πίεσή τους, αναζητώντας την ισοφάριση. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απειλήσει στην αντεπίθεση, με τους Ζότα Σίλβα και Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ ο Ρέτσος συνέχισε να δίνει λύσεις στην άμυνα.

Καθοριστικός αποδείχθηκε και ο Ορτέγκα, ο οποίος στο 66’ πραγματοποίησε δύο διαδοχικές επεμβάσεις σε προσπάθειες των Γουεά και Παϊσάο, κρατώντας το πολύτιμο προβάδισμα των Πειραιωτών.

Γκολ: Εσε (42′)

Κίτρινες: Αμπντάλα (36′), Ρέτσος (44′), Μπρούνο (60′), Μεϊτέ (77′)

Κόκκινες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΣΕΪΓ (Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά, Εμερσον (62′ Γκαρσία), Αγκέρ, Μεϊτέ, Ναντί (62′ Αρίτ), Γκόμες (75′ Πεμί), Αμπντέλι, Αμπτνάλα (80′ Κοντογκμπιά), Παϊσάο και Μοπέ (62′ Γκουϊρί).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Μπρούνο (73′ Τικνιζιάν), Ρέτσος, Πιρόλα, Εσε, Πουέρτα (67′ Φρόιλερ), Τσικίνιο (82′ Σα), Ζότα Σίλβα (73′ Φορτούνης), Ζέλσον Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ (67′ Γκονζάλες).