Μπέσεντ: Οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να εξαντληθούν τα οικονομικά του αποθέματα

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Τη συνέχιση της πολιτικής κυρώσεων κατά του Ιράν έως ότου εξαντληθούν οι οικονομικοί πόροι της χώρας προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να χαλαρώσει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέσεντ τόνισε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει την εκστρατεία κυρώσεων μέχρι να διακοπούν όλες οι εναπομένουσες χρηματοδοτικές οδοί που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στηρίζουν την πολεμική μηχανή του Ιράν.

«Η θηλιά σφίγγει γύρω από την ιρανική οικονομία και ούτε οι λεγόμενοι σύμμαχοι του Ιράν μπορούν να το σώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The noose is tightening around Iran’s economy, and not even Iran’s so-called allies can save it. The Department of the Treasury will not relent until the Iranian regime’s coffers are empty and every remaining financial lifeline sustaining its war machine has been severed. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αγρότες: Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ με την υποχρεωτική εγγραφή τους στο Μητρώο — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 15, 2026

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν, στοχεύοντας 16 φυσικά πρόσωπα και 10 οντότητες.