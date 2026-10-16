Μπέσεντ: Οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να εξαντληθούν τα οικονομικά του αποθέματα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε τη συνέχιση των κυρώσεων κατά του Ιράν, με στόχο την εξάντληση των οικονομικών του πόρων και τη διακοπή των χρηματοδοτικών οδών που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στηρίζουν την πολεμική του μηχανή. Η δήλωση έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολούθησε την ανακοίνωση νέου πακέτου κυρώσεων που στοχεύει 16 φυσικά πρόσωπα και 10 οντότητες.

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Διεθνή Νέα

Μπέσεντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε τη συνέχιση της πολιτικής κυρώσεων κατά του Ιράν έως ότου εξαντληθούν οι οικονομικοί πόροι της χώρας, διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να χαλαρώσει την πίεση προς την Τεχεράνη.
  • Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει την εκστρατεία κυρώσεων μέχρι να διακοπούν όλες οι εναπομένουσες χρηματοδοτικές οδοί που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στηρίζουν την πολεμική μηχανή του Ιράν.
  • Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν, στοχεύοντας 16 φυσικά πρόσωπα και 10 οντότητες.

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Τη συνέχιση της πολιτικής κυρώσεων κατά του Ιράν έως ότου εξαντληθούν οι οικονομικοί πόροι της χώρας προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να χαλαρώσει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέσεντ τόνισε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει την εκστρατεία κυρώσεων μέχρι να διακοπούν όλες οι εναπομένουσες χρηματοδοτικές οδοί που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στηρίζουν την πολεμική μηχανή του Ιράν.

«Η θηλιά σφίγγει γύρω από την ιρανική οικονομία και ούτε οι λεγόμενοι σύμμαχοι του Ιράν μπορούν να το σώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν, στοχεύοντας 16 φυσικά πρόσωπα και 10 οντότητες.

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