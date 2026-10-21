Μαρινάκης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου είναι κίνηση-πυροτέχνημα – Τι είπε για το καλώδιο απαντώντας στον Φιντάν

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«Κίνηση-πυροτέχνημα» που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές περί «εθνικής ήττας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Αθήνα έχει ήδη κινηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, ενώ συνέδεσε τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης με τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς τη Λιβύη και την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ALPHA, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο «ψευδεπίγραφο, άκυρο και ανυπόστατο», καθώς, όπως είπε, Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για ήττα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τελευταία εξέλιξη «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Υπενθύμισε την αντίδραση του Yπουργείου Εξωτερικών και ανέφερε ότι από χθες έχουν αρχίσει κινήσεις προς τους εταίρους της Ελλάδας, την ΕΕ και τον ΟΗΕ. Παρέπεμψε επίσης στην κοινή αντίδραση των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.

«Η Ελλάδα παίζει με βάση τους κανόνες», είπε, επικαλούμενος τις συμφωνίες οριοθέτησης με Αίγυπτο και Ιταλία και την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

«Η θέση της Ελλάδας είναι και θέση της Ευρώπης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην αντίδραση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, μετά από ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ.

«Η Ευρώπη συνολικά, οι εκπρόσωποι των θεσμών της Ευρώπης, οι επικεφαλής των θεσμών της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντάσσονται όχι απλώς με την ελληνική θέση, συντάσσονται με τη σωστή θέση με βάση το Διεθνές Δίκαιο», είπε.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στα περιθώρια κινήσεων που διαθέτει η Αθήνα, παραπέμποντας και σε δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Περνάει μέσα από την Ελλάδα οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο από τον ΟΗΕ προς τη Λιβύη, αυτό κρατήστε το», είπε και προσέθεσε ότι «ο δρόμος της Τουρκίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα».

Ανέφερε ότι οι κινήσεις αυτές θα συνεκτιμηθούν στη στάση της Αθήνας και έφερε ως παράδειγμα το πρόγραμμα SAFE και τον όρο για άρση του τουρκικού casus belli προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή τρίτου κράτους.

«Η εξωτερική πολιτική ασκείται με πράξεις που παράγουν αποτέλεσμα», είπε. «Με αυτή τη λογική θα κινηθούμε και εδώ».

Μεταναστευτικό: Αυξημένες πιέσεις νοτίως της Κρήτης

Για το ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών πιέσεων, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται νέα αύξηση νοτίως της Κρήτης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συνολική εικόνα παραμένει βελτιωμένη.

Όπως είπε, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 80% σε σχέση με το 2019 και περισσότερο από 90% σε σύγκριση με το 2015-2016. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, προσέθεσε, οι διαμένοντες έχουν περιοριστεί από περίπου 30.000 σε λιγότερους από 3.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι συνολικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 20.000 σε σχέση με πέρυσι, από 60.000-62.000 σε περίπου 40.000-42.000.

Για την Κρήτη παρέπεμψε στις δύο δομές που έχει προαναγγείλει το αρμόδιο υπουργείο και στη δράση του Λιμενικού, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο.

«Στην Ελλάδα πλέον ένας παράνομος, παράτυπος μετανάστης ή θα κρατείται ή θα επιστρέφει. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι διαφορετικό», σημείωσε.

Ανέφερε ακόμη ότι ο χρόνος εξέτασης των αιτημάτων ασύλου έχει περιοριστεί σημαντικά και ότι έχει απαγορευθεί η καταχρηστική αίτηση επανεξέτασης. Για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα είπε ότι δεν έχει σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο.

GSI: «Άδεια μόνο από τις ελληνικές Αρχές»

Απαντώντας στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι το έργο θα προχωρήσει.

«Το έργο θα ξεκινήσει κανονικά», είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο με συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους-μέλους της ΕΕ.

Όπως ανέφερε, τα αιτήματα αδειοδότησης έχουν υποβληθεί αποκλειστικά στις ελληνικές Αρχές. «Θέμα αδείας τίθεται μόνο από τις ελληνικές Αρχές και από καμία άλλη ξένη Αρχή», είπε.

Διευκρίνισε ότι αυτό που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο είναι οι απαιτούμενες ειδοποιήσεις για την εκτέλεση τέτοιων έργων και όχι η λήψη άδειας από τρίτη χώρα.

Απάντηση σε Σαμαρά για την «εθνική ήττα»

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της εξέλιξης ως «εθνικής ήττας».

«Το να ακούμε δηλώσεις οι οποίες μιλάνε για “εθνική ήττα”, δικαιώνουν κάτι παράνομο και ανυπόστατο και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν βοηθάει τα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε.

Έσπευσε ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι δεν κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων.

«Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό για έναν πρώην πρωθυπουργό σε καμία περίπτωση. Δεν είπα ότι υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα», είπε, προσθέτοντας ότι όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας υπηρέτησαν την εθνική γραμμή.

«Υπάρχουν όρια ακόμα και στη σκληρή αντιπολίτευση», προσέθεσε, σημειώνοντας ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής «πρέπει να μιλάμε όλοι φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας».

Διαδηλώσεις: «Δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτοί οι βανδαλισμοί»

Για τις σημερινές κινητοποιήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαχώρισε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαδήλωση από τα επεισόδια και τους βανδαλισμούς.

«Όποιος επενδύει σε κάτι τέτοιο που ξεφεύγει της ειρηνικής διαδήλωσης πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό», είπε.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα «πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά» ανάλογες πρακτικές στο παρελθόν, κατηγορώντας τμήματα της Αριστεράς και της άκρας Αριστεράς ότι είτε συμμετείχαν είτε αντιμετώπισαν καταστροφές ως «δικαιολογημένη αγανάκτηση».

«Μην ξεχνάμε ότι από την πλατεία ξεκίνησαν κάποιοι και έφτασαν στην εξουσία και κανένα πρόβλημα δεν έλυσαν. Αντίθετα τα πολλαπλασίασαν», είπε.

Για το «και στα δικά μας»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη δήλωση «και στα δικά μας» του κ. Λαμπρινίδη, μέλους της νεολαίας της ΕΛΑΣ, ασκώντας παράλληλα κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είπε, μεγαλύτερη σημασία από την ίδια τη δήλωση έχει ότι «δεν υπήρχε από την πρώτη στιγμή μια καθαρή θέση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος του κ. Τσίπρα», υπέρ της ειρηνικής διαμαρτυρίας αλλά και της απόλυτης καταδίκης των βανδαλισμών.

«Πίσω από το “και στα δικά μας” κρύβονται μαγαζάτορες, κρύβονται εργαζόμενοι, κρύβονται άνθρωποι που παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο των Αθηνών», είπε.

Διευκρίνισε ότι δεν αναφέρεται στις ειρηνικές διαδηλώσεις, αλλά στους «επαναστάτες για την επανάσταση» και χαρακτήρισε τα επεισόδια και τους βανδαλισμούς «βαθύτερη αντικοινωνική συμπεριφορά».

«Ο νόμος είναι πάνω από όλους»

Για την προστασία επιχειρήσεων και πολιτών από βανδαλισμούς και πλιάτσικο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «ο νόμος είναι πάνω από όλους και από όλα».

Σημείωσε ότι ο τρόπος εφαρμογής του αποτελεί επιχειρησιακή αρμοδιότητα της Αστυνομίας, η οποία μπορεί να σταθμίζει τον τρόπο παρέμβασης ώστε να μην επιτρέψει σε «επισπεύδοντες ή προβοκάτορες» να προκαλέσουν τεχνητή ένταση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «παρωχημένες» τις αντιλήψεις που δικαιολογούν βανδαλισμούς ή καταλήψεις, λέγοντας ότι «σε καμία πολιτισμένη χώρα» δεν μπορεί να δικαιολογείται μια παράνομη ενέργεια επειδή αποφασίστηκε από κάποια πλειοψηφία.

Τέλος, αναφέρθηκε στις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταρρίπτουν το αφήγημα περί «ακρίβειας Μητσοτάκη».

Αναγνώρισε πάντως ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας και στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «οι μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται ούτε με αφορισμούς ούτε με μαγικές συνταγές». Παρέπεμψε στον προϋπολογισμό και στο νομοσχέδιο για τα μέτρα της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί αντίθετη πορεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.