Λαύριο: Φωτιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 21/10 σε ιστιοπλοϊκό σκάφος σε χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Olympic στο Λαύριο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο εσωτερικό του ιστιοπλοϊκού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.