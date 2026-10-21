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Λαύριο: Φωτιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Λαύριο: Φωτιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 21/10 σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Olympic στο Λαύριο. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι περιόρισαν την πυρκαγιά στο εσωτερικό του σκάφους αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 21/10 σε ιστιοπλοϊκό σκάφος σε χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Olympic στο Λαύριο.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, περιορίζοντας την πυρκαγιά στο εσωτερικό του σκάφους χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.
  • Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 21/10 σε ιστιοπλοϊκό σκάφος σε χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Olympic στο Λαύριο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.  Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο εσωτερικό του ιστιοπλοϊκού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

 

 

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