Λαύριο: Φωτιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 21/10 σε ιστιοπλοϊκό σκάφος σε χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Olympic στο Λαύριο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο εσωτερικό του ιστιοπλοϊκού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.