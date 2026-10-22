Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που πέταξε… το νοικοκυριό του στον δρόμο – ΦΩΤΟ

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε δημότη που εγκατέλειψε καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και πλήθος άλλων επίπλων στον δρόμο και το πεζοδρόμιο της οδού Απολλωνιάδος 22. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε λίγα 24ωρα. Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει πως η ανοχή απέναντι στη μετατροπή του δημόσιου χώρου σε χωματερή είναι μηδενική.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επέβαλαν οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης σε δημότη που άφησε ολόκληρο το νοικοκυριό του στον δρόμο.
  • Ο πολίτης πέταξε δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και πλήθος άλλων επίπλων, καταλαμβάνοντας το πεζοδρόμιο επί της οδού Απολλωνιάδος 22.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα για ανάλογο περιστατικό εγκατάλειψης ογκωδών αντικειμένων στην πόλη.

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Ολόκληρο… το νοικοκυριό του άφησε στον δρόμο, ένας δημότης της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του δήμου να του επιβάλλουν πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ο δημότης πέταξε δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και πλήθος άλλων επίπλων, καταλαμβάνοντας ακόμη και το πεζοδρόμιο, επί της οδού Απολλωνιάδος 22, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον δημότη και του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή προστίμου μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό με πολίτη, ο οποίος εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της πόλης.

«Έχει επανειλημμένα τονιστεί πως η ανοχή απέναντι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή θα είναι μηδενική», τονίζει η δημοτική αρχή και προσθέτει πως «θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει κατανοητό πως ανάλογες νοοτροπίες και συμπεριφορές θα αντιμετωπίζονται με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο».

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