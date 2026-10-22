Βόζεμπεργκ για την ενεργειακή κρίση: Η αξιοπιστία της Ένωσης κρίνεται κάθε φορά από τις αποφάσεις της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του ενεργειακού κόστους και της φτωχοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών, ανέδειξε η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, με παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η κ. Βόζεμπεργκ, αναφέρθηκε στις μαζικές διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε πολλά κράτη μέλη αλλά και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, που εμφάνισε τους Ευρωπαίους ηγέτες διχασμένους, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση, οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών με άμεσες ενέργειες.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης ως αποτέλεσμα δύο πολέμων, επηρεάζουν τους πάντες χωρίς εξαιρέσεις ενώ ανέδειξε την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης χωρίς διακρίσεις και πολιτικές δύο ταχυτήτων, μεταξύ Βορρά και Νότου.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Βόζεμπεργκ αναφέρθηκε στην «αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης», η οποία «έχει ήδη αξιολογηθεί θετικά», όπως τόνισε, ζητώντας πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, για τη χρηματοδότηση προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στήριξης.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της παρέμβαση της κ. Βόζεμπεργκ:

«Εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες με εκρηκτικές διαδηλώσεις εναντιώνονται στην ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και τη φτωχοποίηση. Στη Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ισπανία οι καταστροφικές συνέπειες είναι ήδη ορατές.

Η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής που εμφάνισε διχασμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση τροφοδότησε την έκρηξη και μας καλεί όλους να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τι απαντούμε στους πολίτες που περιμένουν από τους ηγέτες των κρατών μελών άμεσες ενέργειες για το μέλλον τους, και εκείνοι εμφανίζονται αναβλητικοί και αναποφάσιστοι;

Πώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι μόνο 16 χώρες στηρίζουν την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αγροτική πολιτική που αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής;

Συνάδελφοι,

Η ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα 2 πολέμων, επηρεάζει τους πάντες χωρίς εξαιρέσεις. Δεν νοείται σήμερα αλληλεγγύη αλλά καρτ και πολιτική δύο ταχυτήτων, Βορρά και Νότου. Και δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις εδώ και τώρα!

Η ελληνική κυβέρνηση μπήκε μπροστά με αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πρόταση που ήδη αξιολογήθηκε θετικά και έπεται ταχεία ρύθμιση από το Συμβούλιο. Αναμένουμε άμεσα μια δίκαιη απόφαση.

Ζητούμε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της σοβαρής κρίσης.

Έρχεται βαρύς χειμώνας και οφείλουμε να στηρίξουμε τις κοινωνίες μας που στερούνται και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα δυσθεώρητα κόστη. Άλλωστε είναι βέβαιο ότι η αξιοπιστία της Ένωσής μας κρίνεται κάθε φορά από τις αποφάσεις της».

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