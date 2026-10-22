Μητσοτάκης στον πρίγκιπα, διάδοχο του Άμπου Ντάμπι: «Οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν ως πυλώνες σταθερότητας»

Την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών αναταράξεων, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Να εργαστούμε προς ένα πιο ειρηνικό μέλλον»

«Είναι μεγάλη χαρά Υψηλότατε που σας υποδεχόμαστε. Έρχεστε σε μια στιγμή μεγάλων περιφερειακών αναταραχών, αλλά πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία που έχει δώσει αποτελέσματα. Η σύμπραξη αυτή είναι μια συμφωνία, στην οποία αποδίδουμε μεγάλη σημασία. Και θα αξιοποιήσουμε την επίσκεψή σας για να ενισχύσουμε τις συμφωνίες που μπορούν να υπογραφούν μεταξύ επιχειρήσεων» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι αποτελεί και μία ευκαιρία, ώστε «να κάνουμε έναν απολογισμό του τι συμβαίνει στην περιοχή και να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο χώρες μας ως πυλώνες σταθερότητας για να εργαστούμε προς ένα πιο ειρηνικό μέλλον που θα ωφελεί τόσο τις χώρες μας όσο και την περιοχή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι για την υποψηφιότητά του ως Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα για να επιτευχθούν πιο επωφελή αποτελέσματα για όλη τη Συνέλευση. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά για την επίσκεψη και ευελπιστούμε ότι μπορούμε σύντομα να ανταποδώσουμε αυτή την επίσκεψή σας».

«Γιορτάζουμε 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων»

Από την πλευρά του, ο Καλέντ Μπιν Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν, τόνισε ότι είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Ελλάδα, αναφέροντας πως «γιορτάζουμε 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή και προσβλέπω στις συζητήσεις μας σήμερα, με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ».