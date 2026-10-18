Αναγκαστική προσγείωση πτήσης από Τελ Αβίβ προς Βιέννη ύστερα από αναφορά για εκρηκτικό μηχανισμό

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πτήση της Austrian Airlines από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια της Βουλγαρίας, λόγω υποψίας για απειλή ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Times of Israel.

Η ανησυχία για την ασφάλεια προκλήθηκε από ένα ύποπτο αντικείμενο στην καμπίνα του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις αναφορές. Το αεροπλάνο φέρεται να εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Επιβάτες δήλωσαν στο Ynet ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν αποτέλεσμα ανώνυμης αναφοράς για εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροσκάφος. Το αεροπλάνο φέρεται να μετέφερε μια αντιπροσωπεία νέων, που επρόκειτο να μιλήσουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις εβδομάδες, ένας συγκυβερνήτης σε πτήση της flydubai προς το Τελ Αβίβ επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, αλλά εμποδίστηκε από τον κυβερνήτη του σκάφους και αρκετούς Ισραηλινούς επιβάτες.