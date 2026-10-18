Fox News: Το υψηλού ρίσκου στοίχημα του Τραμπ, το ρωσικό ντίζελ και οι διακομματικές πιέσεις

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να ελαφρύνει μέρος της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία, με την ελπίδα να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, ένα υψηλού ρίσκου στοίχημα, που θα «τεστάρει» αν τα οικονομικά κίνητρα, μπορούν να «λυγίσουν» τη Μόσχα, εκεί όπου χρόνιες κυρώσεις απέτυχαν.

Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ του Fox News, η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, να χαλαρώσει προσωρινά τους περιορισμούς στο ρωσικό ντίζελ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών στο Καπιτώλιο, καθώς και σκεπτικισμό, για το αν η κίνηση αυτή θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές, για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία έχει δείξει ελάχιστα σημάδια υποχωρήσεων ως αντάλλαγμα, ενώ η διακομματική αντίσταση στην Ουάσινγκτον, κλιμακώνεται καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 18ης Οκτωβρίου 2026, για την εφαρμογή νέων ευρέων κυρώσεων, που ενέκρινε το Κογκρέσο.

US Secretary of State Marco Rubio said that US President Donald Trump’s waiver of sweeping sanctions and tariffs on Russia would be a 60-day pause to “analyse” their impact on the global economy

https://t.co/PsgzaLCGwf Ρωσία: «Ιστορική στιγμή η αναστολή εφαρμογής κυρώσεων από τον Τραμπ» – Πανηγυρίζει το «δεξί χέρι» του Πούτιν — RTÉ News (@rtenews) October 18, 2026

Αυτή η πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ της προεδρίας, του Κογκρέσου και των διεθνών συμμάχων των ΗΠΑ, θέτοντας στο επίκεντρο τη σκοπιμότητα των οικονομικών παραχωρήσεων προς το Κρεμλίνο.

Διακομματικές πιέσεις, το ρωσικό ντίζελ και οι αμφιβολίες των αναλυτών

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επιστροφή του ρωσικού ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ, δείχνοντας παράλληλα τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει η Ρωσία μέσω της βελτίωσης των σχέσεων. Ο Πρόεδρος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία ως έναν τρόπο να αυξηθεί η προσφορά σε μια επιβαρυμένη παγκόσμια αγορά, τονίζοντας «ότι το καύσιμο δεν χρειάζεται να φτάσει απαραίτητα στο αμερικανικό έδαφος για να ωφελήσει τους καταναλωτές. «Αυτή είναι μια συμφωνία για ντίζελ που πρόκειται να διοχετευθεί στην παγκόσμια αγορά, επειδή ο κόσμος υποφέρει από υψηλές τιμές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, αναλυτές της ενέργειας αμφισβητούν το κατά πόσο οι όγκοι αυτοί μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τις τιμές, ενώ η Ρωσία συνέχισε τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών παρά τη διακήρυξη ενεργειακής εκεχειρίας. Ο Τζον Χάρντι, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος για τη Ρωσία στο Foundation for Defense of Democracies, επεσήμανε ότι η συμφωνία θα είχε νόημα μόνο ως μέρος μιας αμοιβαίας ανακωχής όπου καμία πλευρά δεν θα χτυπούσε τις υποδομές της άλλης. Αντίθετα, όπως σημειώνει, ο Τραμπ πίεσε την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια χωρίς να εξασφαλίσει αντίστοιχη συγκράτηση από τον Πούτιν.

Παράλληλα, ειδικοί όπως η Μάσα Κότκιν από το CSIS και ο Σεργκέι Βακουλένκο από το Carnegie Russia Eurasia Center, υπογραμμίζουν ότι η ποσότητα ντίζελ που μπορεί να προσφέρει η Ρωσία είναι «σταγόνα στον ωκεανό» και ότι τα οικονομικά οφέλη για τη Μόσχα θα είναι περιορισμένα, ιδιαίτερα μετά τη μείωση της παραγωγικής της ικανότητας λόγω των προηγούμενων ουκρανικών πληγμάτων.

Διπλωματικές τριβές με το Κίεβο και η στάση του Ζελένσκι

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών να εκδίδει τη Γενική Άδεια 135, που επιτρέπει προσωρινά τις συναλλαγές έως τις 7 Απριλίου 2027. Η εξέλιξη αυτή έχει επιτείνει την ένταση μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι επέκρινε ανοιχτά τη συμφωνία, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι αγνοεί την εκεχειρία και συνεχίζει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο. Ως αποτέλεσμα, η Ουκρανία επανέλαβε τα πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές.

Welker: Why lift the sanctions now? What has Putin done to deserve sanctions relief now? Bessent: That’s not true. No sanctions were lifted Friday. No sanctions were lifted. Welker: There was a law that was supposed to put more sanctions in place, and the president effectively waived that. Bessent: No sanctions were lifted. There was a 60-day period. Examine what’s going on. The only thing that has been lifted is the diesel embargo. — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026



Την ίδια στιγμή, απεσταλμένοι του Τραμπ, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, συζήτησαν τη συμφωνία με Ουκρανούς αξιωματούχους στο πλαίσιο προσπαθειών επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ελπίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να «μαλακώσει» τη στάση της Μόσχας.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι τα σημάδια διχασμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου ενδέχεται να ενθαρρύνουν τον Πούτιν, να σκληρύνει τη στάση του και να εντείνει τη στρατιωτική πίεση, βλέποντας την ευκαιρία να αποσπάσει περισσότερα οφέλη χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Η εξέγερση στο Κογκρέσο και ο νόμος περί νέων κυρώσεων

Την ώρα που ο Λευκός Οίκος προκρίνει την οικονομική προσέγγιση, το Κογκρέσο κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ υπέγραψε τον νόμο Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, ο οποίος παρέχει νέες εξουσίες για τη στοχοποίηση Ρώσων αξιωματούχων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με την πρώτη προθεσμία εφαρμογής να συμπίπτει με την 18η Οκτωβρίου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφέρει χαρακτηριστικά, πως έξι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές — οι Thom Tillis, Susan Collins, Alan Armstrong, Lisa Murkowski, Mitch McConnell και John Cornyn — συντάχθηκαν με έξι Δημοκρατικούς ζητώντας την άμεση ακύρωση της συμφωνίας για το ντίζελ και την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου κυρώσεων. Στην ίδια γραμμή, διακομματική ομάδα 22 βουλευτών ζήτησε την ανάκληση της εξουσιοδότησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Λευκός Οίκος εμμένει στη θέση του, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς παράλληλα με την επιδίωξη του τερματισμού του πολέμου. Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αμφισβητούν αν τα οικονομικά κίνητρα είναι αρκετά για να αλλάξουν τους υπολογισμούς του Πούτιν, ο οποίος φαίνεται να θέτει τις γεωπολιτικές του επιδιώξεις πάνω από την οικονομική ευημερία της χώρας του.