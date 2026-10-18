Εύβοια: Βίντεο καταγράφει τις κινήσεις διαρρήκτη – «Χτύπησε» τρεις επιχειρήσεις σε τρία 24ωρα

Η διαδοχική δράση διαρρήκτη που εισβάλλει σε επιχειρήσεις στην Εύβοια καταγράφηκε σε βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα. Τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε τρεις ημέρες έχει μπουκάρει σε καταστήματα.

Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό από το Mega, ο άνδρας αφού παραβιάζει την πόρτα, εισβάλλει στην επιχείρηση και κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή. Την ανοίγει, παίρνει όσα χρήματα έχει μέσα και εξαφανίζεται.

Η δράση του στη Χαλκίδα αλλά και στη Νέα Αρτάκη έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και αναζητείται, καθώς φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί.