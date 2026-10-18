Πάτρα: Κινητοποίηση στον «Άγιο Ανδρέα» για 35χρονη που έβαλε φωτιά στα μαλλιά της

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου μία 35χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της, αλλά οι εργαζόμενοι κατάφεραν να παρέμβουν προτού η γυναίκα τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η 35χρονη βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου όταν έβαλε φωτιά στα μαλλιά της και πέρασε σχοινί στον λαιμό της.

Οι φύλακες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και κινητοποιήθηκαν αμέσως, καταφέρνοντας να αποτρέψουν την απόπειρα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη.