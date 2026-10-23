Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (23/10) – Όλοι οι προβολείς στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague

Το ματς Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο τένις ξεχωρίζει η αναμέτρηση Στέφανος Τσιτσιπάς – Τζέιμς Ντάκγουορθ για το ATP 250 (11:30, Magenta Sport 6).
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες ποδοσφαίρου σε Premier League, Bundesliga, Serie A, καθώς και δράση σε βόλεϊ και μπάσκετ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30: Novasports Start | WTA 250 2026: Οσάκα, Προημιτελικός

09:30: Magenta Sport 6 | Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Αντριάν Μαναρίνο(ATP 250)

10:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026: Νινγκμπό, Προημιτελικός (WTA 500)

11:30: Novasports Start | WTA 250 2026: Οσάκα, Προημιτελικός (WTA 250)

11:30: Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Τζέιμς Ντάκγουορθ (ATP 250)

12:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026: Νινγκμπό, Προημιτελικός (WTA 500)

13:30: Magenta Sport 6  | ATP 250 2026: Αλμάτι, Προημιτελικός (ATP 250)

14:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026: Νινγκμπό, Προημιτελικός (WTA 500)

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Κρόνος – ΑΕ Ψυχικού (Elite League 2026-27)

17:30: Magenta Sport 6 |  ATP 250 2026: Αλμάτι, Προημιτελικός (ATP 250)

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Α1 Γυναικών Volley League 2026/27)

19:30: Novasports 2HD | Μπόχουμ – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2 2026-27)

20:00: Novasports Start | Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν (EuroLeague 2026/27)

21:15: Novasports Prime |  Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague 2026/27)

21:30: Novasports 3HD | Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ (Bundesliga 2026/27)

21:45: Novasports 4HD | Παρί – Βαλένθια (EuroLeague 2026/27)

21:45: Magenta Sport 2  | Τορίνο – Μόντσα (Serie A 2026-27)

22:00: Novasports Premier League | Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League 2026/27)

22:00: Magenta Sport 5 | Μπόλτον – Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship 2026-27)

22:00: Magenta Sport 3 | League Αλαβές – Μάλαγα (LaLiga EA Sports 2026-27)

22:45: Magenta Sport 3 | Βιτόρια Γκιμαράες – Μαρίτιμο (Liga Portugal)

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