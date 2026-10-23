Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (23/10) – Όλοι οι προβολείς στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague

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Σπάνιος «θησαυρός» σε έναν από τους τελευταίους παγανιστικούς ναούς της Αρχαίας Θράκης – Ανακαλύφθηκε ανάγλυφο της Κυβέλης και τριών Νυμφών

Θρίλερ με το Starshield στην Ουκρανία: Το παιχνίδι ευθυνών μεταξύ Τραμπ, Μασκ και Ζελένσκι και οι επιπτώσεις στο μέτωπο

Pizza Fan: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τη... special απάτη με τον ΦΠΑ - Τα POS που δεν ήταν... ελληνικά και το κουμπί «Κέρασμα»- Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενοι