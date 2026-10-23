Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (23/10) – Όλοι οι προβολείς στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague

Το ματς Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:30: Novasports Start | WTA 250 2026: Οσάκα, Προημιτελικός
09:30: Magenta Sport 6 | Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Αντριάν Μαναρίνο(ATP 250)
10:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026: Νινγκμπό, Προημιτελικός (WTA 500)
11:30: Novasports Start | WTA 250 2026: Οσάκα, Προημιτελικός (WTA 250)
11:30: Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Τζέιμς Ντάκγουορθ (ATP 250)
12:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026: Νινγκμπό, Προημιτελικός (WTA 500)
13:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026: Αλμάτι, Προημιτελικός (ATP 250)
14:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026: Νινγκμπό, Προημιτελικός (WTA 500)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Κρόνος – ΑΕ Ψυχικού (Elite League 2026-27)
17:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026: Αλμάτι, Προημιτελικός (ATP 250)
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Α1 Γυναικών Volley League 2026/27)
19:30: Novasports 2HD | Μπόχουμ – Βόλφσμπουργκ (Bundesliga 2 2026-27)
20:00: Novasports Start | Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν (EuroLeague 2026/27)
21:15: Novasports Prime | Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague 2026/27)
21:30: Novasports 3HD | Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ (Bundesliga 2026/27)
21:45: Novasports 4HD | Παρί – Βαλένθια (EuroLeague 2026/27)
21:45: Magenta Sport 2 | Τορίνο – Μόντσα (Serie A 2026-27)
22:00: Novasports Premier League | Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League 2026/27)
22:00: Magenta Sport 5 | Μπόλτον – Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship 2026-27)
22:00: Magenta Sport 3 | League Αλαβές – Μάλαγα (LaLiga EA Sports 2026-27)
22:45: Magenta Sport 3 | Βιτόρια Γκιμαράες – Μαρίτιμο (Liga Portugal)