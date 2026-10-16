Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό – Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

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Το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής θα υπάρξει προσωρινός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11.30 μμ. έως τις 5.30 πμ., στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς δυτικά θα διακοπεί στο ύψος του κόμβου Κ6 (Μετεώρων). Τα οχήματα θα εξέρχονται από τον συγκεκριμένο κόμβο και θα εκτρέπονται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού οδικού δικτύου.

Αντίθετα, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο αποκλεισμός και η εκτροπή γίνεται λόγω εκτέλεσης εργασιών για το Flyover.