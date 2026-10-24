Μακρόν: Σάλος με τις δηλώσεις του για τη φονική επίθεση στο Παρίσι – Τις ανασκεύασε για «να αποφευχθεί κάθε αντιπαράθεση»

Σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους και να αποτρέψει την πολιτική αντιπαράθεση πάνω από μια εθνική τραγωδία, ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε ανασκευή των αρχικών του δηλώσεων σχετικά με την αιματηρή επίθεση στα προάστια του Παρισιού.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, αφού δέχθηκε έντονα πυρά από πολιτικούς αντιπάλους και εκπροσώπους φορέων για την αναφορά του ότι επρόκειτο για το «πρώτο σχεδιασμένο τρομοκρατικό χτύπημα λόγω χρώματος ή θρησκείας», έσπευσε να υπογραμμίσει την ανάγκη ενότητας, υπενθυμίζοντας τα παλαιότερα θύματα της τρομοκρατίας στη χώρα.

Η αμφιλεγόμενη δήλωση Μακρόν

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τραπ του νομού Ιβλίν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Μακρόν έκανε λόγο για ένα «σημείο καμπής».

«Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια σχεδιασμένη τρομοκρατική πράξη για να σκοτωθούν συμπατριώτες μας, τα παιδιά μας, εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους ή της θρησκείας που τους αποδίδεται», είπε χαρακτηριστικά.

Θύελλα αντιδράσεων

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αμέσως σφοδρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού (RN) κάλεσε τον Μακρόν «να μην ξεχνά τα Εβραϊκά θύματα του σχολείου Ozar Hatorah στην Τουλούζη και του σουπερμάρκετ Hyper Cacher, τον ιερέα Αμέλ που δολοφονήθηκε στην εκκλησία του, τους Καθολικούς πιστούς στη Βασιλική της Παναγίας της Νίκαιας και όλα τα άλλα αθώα θύματα».

Από την πλευρά του, ο Ζερόμ Γκεντζ, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, χαρακτήρισε τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου ως «πραγματολογικά ψευδή και ως εκ τούτου πολιτικά προβληματική», ενώ ο Γιονάθαν Αρφί, πρόεδρος του CRIF (Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας), σημείωσε ότι η τοποθέτηση «απαιτεί διόρθωση».

Monsieur le président de la République, Cet ignoble attentat, d’une gravité exceptionnelle, choque tout le pays et appelle une réponse judiciaire implacable. Mais hélas, contrairement à ce que vous déclarez, ce n’est « la première fois » que des Français sont visés et tués, dans le cadre d’une opération terroriste planifiée, « en raison de leur couleur de peau ou de leur religion » : votre fonction éminente vous impose de ne pas oublier les victimes juives de l’école Ozar Hatorah de Toulouse ou de l’Hyper Casher, le père Hamel assassiné dans son église, les fidèles catholiques de la basilique Notre-Dame de Nice, et toutes les autres victimes innocentes. — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 23, 2026

Η ανασκευή του Γάλλου Προέδρου

Μετά τον σάλο, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας επανήλθε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επιζητώντας την αποκατάσταση της αλήθειας.

«Θέλω επίσης να υπενθυμίσω μια ουσιαστική αλήθεια και να αποφύγω κάθε αντιπαράθεση: η χώρα μας έχει βιώσει, τα τελευταία χρόνια, επιθέσεις που στόχευσαν Χριστιανούς επειδή ήταν Χριστιανοί και Εβραίους επειδή ήταν Εβραίοι», έγραψε ο Μακρόν.

«Κανένα από αυτά τα θύματα δεν πρέπει να ξεχαστεί. Καμία οδύνη δεν πρέπει να ιεραρχείται. Και δεν θέλω απόψε τίποτα να προστεθεί στον πόνο των οικογενειών, στη θλίψη της χώρας και στο πένθος του έθνους. Ο αγώνας μας είναι ένας αγώνας οικουμενικότητας, της Δημοκρατίας, της ενότητάς μας και της συνοχής μας», πρόσθεσε.

Ce soir, la Nation est en deuil après l’attentat terroriste qui a frappé Trappes et La Verrière. Nous sommes confrontés à un acte d’une gravité extrême et qui par son caractère raciste avéré marque un tournant pour notre pays. Monsieur Pengo Bossio Wangi a perdu la vie. Cinq autres personnes sont en urgence absolue, dont une petite fille qui lutte pour survivre. Nous pensons à chacune et chacun d’entre eux, à leurs proches, à leurs familles. Nous leur devons le soutien, l’affection et la solidarité de toute la Nation. Ce qui s’est passé aujourd’hui nous oblige. J’ai redit ce soir le soutien de la Nation à toutes les victimes et à leurs familles. J’ai également rappelé notre détermination absolue à poursuivre le combat contre le racisme, sous toutes ses formes. Je veux aussi rappeler une vérité essentielle et éviter toute polémique : notre pays a connu, ces dernières années, des attentats qui ont frappé des chrétiens parce qu’ils étaient chrétiens et des juifs parce qu’ils étaient juifs. Aucune de ces victimes ne doit être oubliée. Aucune douleur ne doit être hiérarchisée. Et je veux que rien, ce soir, ne vienne ajouter à la peine des familles, à la tristesse du pays et au recueillement de la nation. Notre combat est celui de l’universalisme, celui de la République, celui de notre unité et de notre cohésion. Il n’y a rien de plus important ce soir. Une France unie qui pleure ses enfants, qui accompagne les victimes et leurs proches. Une France qui combat le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de haine et de persécution fondées sur la religion ou la couleur de peau. C’est cette France que nous devons défendre. C’est pour son unité, pour la sécurité de chacune et de chacun, et pour les valeurs qui nous rassemblent que je me battrai jusqu’au bout. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2026

Η αιματηρή επίθεση

Κατά τη διάρκεια της φονικής του πορείας που ξεκίνησε από το Τραπ και συνεχίστηκε στη Λα Βεριέρ, ο 39χρονος Κεβίν Τ. σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε, πυροβολώντας με ριπές από το αυτοκίνητό του.

Επιπλέον, όπως αποκάλυψε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT), ο 39χρονος είχε παγιδεύσει το διαμέρισμά του στην περιοχή Πλεζίρ —λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία της επίθεσης— τοποθετώντας τρεις φιάλες υγραερίου και ηλεκτρικά καλώδια συνδεδεμένα με χρονοδιακόπτη.