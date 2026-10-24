Μακρόν: Σάλος με τις δηλώσεις του για τη φονική επίθεση στο Παρίσι – Τις ανασκεύασε για «να αποφευχθεί κάθε αντιπαράθεση»

Ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε ανασκευή των αρχικών του δηλώσεων σχετικά με την αιματηρή επίθεση στα προάστια του Παρισιού, έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις πολιτικών αντιπάλων και εκπροσώπων φορέων για τον ισχυρισμό του περί «πρώτου σχεδιασμένου τρομοκρατικού χτυπήματος λόγω χρώματος ή θρησκείας». Ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και υπενθύμισε παλαιότερα θύματα της τρομοκρατίας στη χώρα, τονίζοντας ότι καμία οδύνη δεν πρέπει να ιεραρχείται.

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Μακρόν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γάλλος Πρόεδρος δέχθηκε έντονα πυρά από πολιτικούς αντιπάλους και εκπροσώπους φορέων για την αναφορά του ότι επρόκειτο για το «πρώτο σχεδιασμένο τρομοκρατικό χτύπημα λόγω χρώματος ή θρησκείας».
  • Μετά τον σάλο, ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε ανασκευή, τονίζοντας: «Θέλω επίσης να υπενθυμίσω μια ουσιαστική αλήθεια και να αποφύγω κάθε αντιπαράθεση: η χώρα μας έχει βιώσει, τα τελευταία χρόνια, επιθέσεις που στόχευσαν Χριστιανούς επειδή ήταν Χριστιανοί και Εβραίους επειδή ήταν Εβραίοι».
  • Κατά τη διάρκεια της φονικής του πορείας που ξεκίνησε από το Τραπ και συνεχίστηκε στη Λα Βεριέρ, ο 39χρονος Κεβίν Τ. σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε, πυροβολώντας με ριπές από το αυτοκίνητό του.

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Σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους και να αποτρέψει την πολιτική αντιπαράθεση πάνω από μια εθνική τραγωδία, ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε ανασκευή των αρχικών του δηλώσεων σχετικά με την αιματηρή επίθεση στα προάστια του Παρισιού.

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Ο Γάλλος Πρόεδρος, αφού δέχθηκε έντονα πυρά από πολιτικούς αντιπάλους και εκπροσώπους φορέων για την αναφορά του ότι επρόκειτο για το «πρώτο σχεδιασμένο τρομοκρατικό χτύπημα λόγω χρώματος ή θρησκείας», έσπευσε να υπογραμμίσει την ανάγκη ενότητας, υπενθυμίζοντας τα παλαιότερα θύματα της τρομοκρατίας στη χώρα.

Η αμφιλεγόμενη δήλωση Μακρόν

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τραπ του νομού Ιβλίν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Μακρόν έκανε λόγο για ένα «σημείο καμπής».

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«Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια σχεδιασμένη τρομοκρατική πράξη για να σκοτωθούν συμπατριώτες μας, τα παιδιά μας, εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους ή της θρησκείας που τους αποδίδεται», είπε χαρακτηριστικά.

Θύελλα αντιδράσεων

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αμέσως σφοδρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού (RN) κάλεσε τον Μακρόν «να μην ξεχνά τα Εβραϊκά θύματα του σχολείου Ozar Hatorah στην Τουλούζη και του σουπερμάρκετ Hyper Cacher, τον ιερέα Αμέλ που δολοφονήθηκε στην εκκλησία του, τους Καθολικούς πιστούς στη Βασιλική της Παναγίας της Νίκαιας και όλα τα άλλα αθώα θύματα».

Από την πλευρά του, ο Ζερόμ Γκεντζ, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, χαρακτήρισε τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου ως «πραγματολογικά ψευδή και ως εκ τούτου πολιτικά προβληματική», ενώ ο Γιονάθαν Αρφί, πρόεδρος του CRIF (Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας), σημείωσε ότι η τοποθέτηση «απαιτεί διόρθωση».

Η ανασκευή του Γάλλου Προέδρου

Μετά τον σάλο, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας επανήλθε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επιζητώντας την αποκατάσταση της αλήθειας.

«Θέλω επίσης να υπενθυμίσω μια ουσιαστική αλήθεια και να αποφύγω κάθε αντιπαράθεση: η χώρα μας έχει βιώσει, τα τελευταία χρόνια, επιθέσεις που στόχευσαν Χριστιανούς επειδή ήταν Χριστιανοί και Εβραίους επειδή ήταν Εβραίοι», έγραψε ο Μακρόν.

«Κανένα από αυτά τα θύματα δεν πρέπει να ξεχαστεί. Καμία οδύνη δεν πρέπει να ιεραρχείται. Και δεν θέλω απόψε τίποτα να προστεθεί στον πόνο των οικογενειών, στη θλίψη της χώρας και στο πένθος του έθνους. Ο αγώνας μας είναι ένας αγώνας οικουμενικότητας, της Δημοκρατίας, της ενότητάς μας και της συνοχής μας», πρόσθεσε.

Η αιματηρή επίθεση

Κατά τη διάρκεια της φονικής του πορείας που ξεκίνησε από το Τραπ και συνεχίστηκε στη Λα Βεριέρ, ο 39χρονος Κεβίν Τ. σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε, πυροβολώντας με ριπές από το αυτοκίνητό του.

Επιπλέον, όπως αποκάλυψε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT), ο 39χρονος είχε παγιδεύσει το διαμέρισμά του στην περιοχή Πλεζίρ —λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία της επίθεσης— τοποθετώντας τρεις φιάλες υγραερίου και ηλεκτρικά καλώδια συνδεδεμένα με χρονοδιακόπτη.

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