Παρίσι: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την έρευνα για την ένοπλη επίθεση με τον έναν νεκρό και τους 4 τραυματίες – 12χρονη δέχθηκε 8 σφαίρες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στα χέρια της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Εισαγγελίας της Γαλλίας βρίσκεται πλέον η υπόθεση της αιματηρής ένοπλης επίθεσης που συγκλόνισε το πρωί της Παρασκευής την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Ο ένοπλος, που άνοιξε πυρ με αυτόματο πυροβόλο όπλο από εν κινήσει όχημα σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους τέσσερις, συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η επίθεση και η σύλληψη

Γύρω στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Παρασκευής, ένας άνδρας ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα υποπολυβόλο τύπου STEN από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, ο ύποπτος πυροβόλησε «από ένα όχημα με αυτόματο όπλο, εναντίον πέντε ανθρώπων σε διαφορετικές τοποθεσίες» στους δήμους Τραπ και Λα Βεριέρ, πλήττοντας συγκεκριμένα «τρεις περιοχές».

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη γρήγορα από αστυνομικούς της Αντιεγκληματικής Ταξιαρχίας (BAC) στην περιοχή Κουανιέρ.



Η νομαρχία των Ιβλίν επεσήμανε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο και η κατάσταση «δεν είναι ακόμη σταθερή».

Ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (Pnat) ανακοίνωσε επίσημα ότι ανέλαβε την υπόθεση και άνοιξε προκαταρκτική έρευνα για τα εξής αδικήματα:

Ανθρωποκτονία σε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση, με την επιβαρυντική περίσταση ότι οι πράξεις διαπράχθηκαν λόγω πραγματικής ή εικαζόμενης ένταξης σε συγκεκριμένη φυλή, εθνοτική ομάδα, έθνος ή θρησκεία.

Απόπειρες ανθρωποκτονιών σε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση, με την ίδια επιβαρυντική περίσταση.

Κατοχή όπλου κατηγορίας Α.

Τρομοκρατική συνωμοσία με σκοπό την προετοιμασία εγκλημάτων κατά προσώπων.

«Οι έρευνες ανατίθενται στη SDAT, την υπηρεσία συντονισμού, στις περιφερειακές διευθύνσεις της εθνικής αστυνομίας και στη DGSI», διευκρίνισε η Pnat.

Le Parquet National Antiterroriste annonce avoir ouvert une enquête sur une fusillade dans les Yvelines — CGTN Français (@CGTNFrancais) October 23, 2026

H αντίδραση της κυβέρνησης

Σε έκτακτη ενημέρωση, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ έκανε λόγο για «ένα πολύ σοβαρό γεγονός», επιβεβαιώνοντας ότι μόλις είχε συνομιλήσει με τον εθνικό εισαγγελέα αντιτρομοκρατίας που ανέλαβε την υπόθεση, και ανακοινώνοντας ότι θα μεταβεί στον τόπο του εγκλήματος «σε λίγες στιγμές».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έγραψε στην πλατφόρμα X: «Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης «συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση».

Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées. L’individu a été interpellé et placé en garde à vue. L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement mobilisés. Le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation. Les autorités compétentes communiqueront en temps voulu. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μιλώντας στο κανάλι BFMTV, ο δήμαρχος του Τραπ, Αλί Ραμπέχ, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ανήσυχος, υπογραμμίζοντας ότι ο ένοπλος «περιπλανήθηκε άσκοπα» σε «διάφορες γειτονιές» της πόλης, πυροβολώντας «στην τύχη» και δείχνοντας αποφασισμένος να προκαλέσει «όσα περισσότερα θύματα ήταν δυνατόν».

«Ήθελε να προκαλέσει σφαγή», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Tirs en rafales sur la voie publique dans les Yvelines: Ali Rabeh, maire “Génération.s” de Trappes, explique “être très inquiet” https://t.co/KliLtURy7z — BFM (@BFMTV) October 23, 2026



Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Λα Βεριέρ, Νικολά Νταϊνβίλ, ανέφερε στο BFMTV ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο δέχθηκε οκτώ σφαίρες.

«Η κατάστασή της είναι σταθερή», διαβεβαίωσε.

Πρόσθεσε ότι τραυματίστηκαν επίσης δύο άνδρες ηλικίας 29 και 49 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.