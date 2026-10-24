Βανουάτου: Ισχυροί σεισμοί 6,9 και 6,3 Ρίχτερ – Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Σάββατο το νησιωτικό κράτος Βανουάτου στον Νότιο Ειρηνικό, προκαλώντας την άμεση έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, η οποία ήρθη λίγο αργότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

From the National Tsunami Warning Center:

✅NO tsunami, NO danger from a recent earthquake. Duty Scientists analyzed the event at 6:31pm AKDT Oct 23: M7.2 near Vanuatu. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε πληρώνεται A Tsunami Information Statement for this event is posted at https://t.co/Oi34ZqxYxj — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) October 24, 2026

Το χρονικό της σεισμικής ακολουθίας

Η κύρια σεισμική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα) στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ειρηνικού. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 197 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της περιοχής Πορτ-Όρλι.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) έκανε αρχικά λόγο για μία πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών, προτού προχωρήσει στην τελική του εκτίμηση και ανακοινώσει ότι σημειώθηκαν δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος.

«Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Οι σεισμικές δονήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στα νησιά Βανουάτου, ένα νησιωτικό συμπλέγμα περίπου 320.000 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας.

Η περιοχή ανήκει στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, μια ζώνη με εξαιρετικά έντονη τεκτονική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η μνήμη των κατοίκων παραμένει νωπή από τον καταστροφικό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ που συγκλόνισε τα Βανουάτου στις 17 Δεκεμβρίου 2024.

Εκείνος ο σεισμός είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, προκαλώντας παράλληλα σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια στην πρωτεύουσα Πορτ-Βίλα.