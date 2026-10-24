Βανουάτου: Ισχυροί σεισμοί 6,9 και 6,3 Ρίχτερ – Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Βανουάτου στον Νότιο Ειρηνικό, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων. Η αρχική προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη λίγο αργότερα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί στο νησιωτικό σύμπλεγμα.

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Διεθνή Νέα

Βανουάτου
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Σάββατο το νησιωτικό κράτος Βανουάτου στον Νότιο Ειρηνικό, προκαλώντας την άμεση έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, η οποία ήρθη λίγο αργότερα.
  • Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί στα νησιά.

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Ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Σάββατο το νησιωτικό κράτος Βανουάτου στον Νότιο Ειρηνικό, προκαλώντας την άμεση έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, η οποία ήρθη λίγο αργότερα.

Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Βανουάτου – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Το χρονικό της σεισμικής ακολουθίας

Η κύρια σεισμική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα) στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ειρηνικού. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 197 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της περιοχής Πορτ-Όρλι.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) έκανε αρχικά λόγο για μία πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών, προτού προχωρήσει στην τελική του εκτίμηση και ανακοινώσει ότι σημειώθηκαν δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος.

Πηγή: USGS

«Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Οι σεισμικές δονήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στα νησιά Βανουάτου, ένα νησιωτικό συμπλέγμα περίπου 320.000 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας.

Η περιοχή ανήκει στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, μια ζώνη με εξαιρετικά έντονη τεκτονική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η μνήμη των κατοίκων παραμένει νωπή από τον καταστροφικό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ που συγκλόνισε τα Βανουάτου στις 17 Δεκεμβρίου 2024.

Εκείνος ο σεισμός είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, προκαλώντας παράλληλα σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια στην πρωτεύουσα Πορτ-Βίλα.

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