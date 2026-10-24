Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Βανουάτου – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε βορειοδυτικά του Πορτ-Όλρι, στο Βανουάτου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 199 χιλιομέτρων από την περιοχή.

#Earthquake (#séisme) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 199 km NW of #Port-Olry (#Vanuatu) || 9 min ago (local time 13:31:31). Follow the thread for the updates👇 https://t.co/aUz8FZC4y6 — EMSC (@LastQuake) October 24, 2026

Μετά τη σεισμική δόνηση, εκδόθηκε σύσταση προς τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από τις ακτές και να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία, λόγω ενδεχομένου τσουνάμι.