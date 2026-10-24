Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Βανουάτου – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε βορειοδυτικά του Πορτ-Όλρι στο Βανουάτου, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 199 χιλιόμετρα από την περιοχή. Αμέσως μετά τη δόνηση, εκδόθηκε οδηγία προς τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από τις ακτές και να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία υπό τον κίνδυνο τσουνάμι.

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Διεθνή Νέα

σεισμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε βορειοδυτικά του Πορτ-Όλρι, στο Βανουάτου.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 199 χιλιομέτρων από την περιοχή.
  • Εκδόθηκε σύσταση προς τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από τις ακτές και να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία, λόγω ενδεχομένου τσουνάμι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε βορειοδυτικά του Πορτ-Όλρι, στο Βανουάτου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 199 χιλιομέτρων από την περιοχή.

Μετά τη σεισμική δόνηση, εκδόθηκε σύσταση προς τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από τις ακτές και να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία, λόγω ενδεχομένου τσουνάμι.

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