Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Βανουάτου – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε βορειοδυτικά του Πορτ-Όλρι, στο Βανουάτου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 199 χιλιομέτρων από την περιοχή.
#Earthquake (#séisme) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 199 km NW of #Port-Olry (#Vanuatu) || 9 min ago (local time 13:31:31). Follow the thread for the updates👇 https://t.co/aUz8FZC4y6
— EMSC (@LastQuake) October 24, 2026
Μετά τη σεισμική δόνηση, εκδόθηκε σύσταση προς τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από τις ακτές και να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία, λόγω ενδεχομένου τσουνάμι.
‼🌊TSUNAMI POSSIBLE
Following the #earthquake M7.1 occurred 199 km NW of #Port-Olry (#Vanuatu) 9 min ago (local time 13:31:31). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Check official sources for updates 👇 https://t.co/QYDYnWMm9i
— EMSC (@LastQuake) October 24, 2026