Σάλμα Χάγιεκ: Η στοργική αφιέρωση στην κόρη της με αφορμή το εξώφυλλο του Tatler

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Την περηφάνειά της για την κόρη της, Βαλεντίνα, εξέφρασε δημόσια η Σάλμα Χάγιεκ, με αφορμή τη φωτογράφιση της 19χρονης για το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler για το τεύχος Δεκεμβρίου.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τα με ένα προσωπικό μήνυμα για την κόρη της.

«Κυρίες και κύριοι, το μωρό που γέννησα! Τώρα αυτή η πανέμορφη θεά βρίσκεται στο εξώφυλλο του Tatler Magazine», έγραψε η Χάγιεκ στην ανάρτησή της.

Ωστόσο, εκείνο που θέλησε να αναδείξει περισσότερο δεν ήταν η εμφάνιση της Βαλεντίνα, αλλά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.

«Αυτό που με κάνει πιο περήφανη για σένα, Βαλεντίνα, είναι ότι είσαι ευγενική, σκεπτόμενη, στοργική, ξεκαρδιστική και ότι είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεται κανείς κοντά σου», έγραψε.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, η Βαλεντίνα φωτογραφίζεται μαζί με τον παίκτη του ράγκμπι Χένρι Πόλοκ, ενώ στο φωτογραφικό αφιέρωμα εμφανίζεται με διαφορετικές εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές, μεταξύ των οποίων ένα μακρυμάνικο, μεταλλικό φόρεμα σε χρυσή απόχρωση.

Introducing: The It-girl student and the England star. She is fashion royalty. He is rugby’s golden boy. No, they’re not a couple. #ValentinaPinault and #HenryPollock share something even better: the top spot on Tatler’s Little Black Book, the annual roundup of the nation’s 200 most eligible. Having attended her first fashion show aged just 11 then joining her mother, Salma Hayek, on the cover of Vogue Mexico at 15, Pinault has style in her genes. Her father also happens to be François-Henri Pinault, Chairman of the Board of Directors of Kering. While Pollock, the rugby player with the good looks and great tackles, is ‘living the dream’ as sport and society’s truly scrum-ptious pin-up. As they grace the December issue, she in Gucci, he in Oliver Brown, head to https://t.co/QfqLh7SAqU for more or read the full feature in Tatler’s newest issue, on newsstand November 5th. — Tatler (@Tatlermagazine) October 23, 2026

Introducing Valentina Pinault, the London-loving student whose mum is Salma Hayek and Dad is François-Henri Pinault

https://t.co/y7JZrdKKef https://t.co/opXXp1Tttv — Tatler (@Tatlermagazine) October 23, 2026

Στη συνέντευξή της στο Tatler, η 19χρονη αναφέρθηκε στις προκλήσεις που συνοδεύουν τις δημόσιες εμφανίσεις της, ιδίως σε εκδηλώσεις της μόδας. Όπως αποκάλυψε, παρακολούθησε την πρώτη της επίδειξη μόδας σε ηλικία μόλις 11 ετών.

«Νιώθεις ότι δεν μπορείς να χαμογελάσεις ή ότι δεν ξέρεις αν πρέπει να μιλήσεις στο άτομο που κάθεται δίπλα σου. Έτσι, πολλές φορές επιλέγω να μην πάω. Όταν, όμως, πηγαίνω, το απολαμβάνω πραγματικά», ανέφερε, περιγράφοντας την αμηχανία που μπορεί να προκαλεί η παρουσία σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε μετά την παρουσία της στην επίδειξη του οίκου Alexander McQueen, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο.

Η Βαλεντίνα είναι κόρη της Σάλμα Χάγιεκ και του Φρανσουά-Ανρί Πινό, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Kering.