Σάλμα Χάγιεκ: Η στοργική αφιέρωση στην κόρη της με αφορμή το εξώφυλλο του Tatler

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Σάλμα Χάγιεκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την περηφάνειά της για την κόρη της, Βαλεντίνα, εξέφρασε δημόσια η Σάλμα Χάγιεκ, με αφορμή τη φωτογράφιση της 19χρονης για το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler.
  • Θέλοντας να αναδείξει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της, η ηθοποιός έγραψε: «Αυτό που με κάνει πιο περήφανη για σένα, Βαλεντίνα, είναι ότι είσαι ευγενική, σκεπτόμενη, στοργική, ξεκαρδιστική και ότι είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεται κανείς κοντά σου».
  • Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η 19χρονη αναφέρθηκε στις προκλήσεις και την αμηχανία που συνοδεύουν τις δημόσιες εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις μόδας, τις οποίες παρακολουθεί ήδη από την ηλικία των 11 ετών.

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Την περηφάνειά της για την κόρη της, Βαλεντίνα, εξέφρασε δημόσια η Σάλμα Χάγιεκ, με αφορμή τη φωτογράφιση της 19χρονης για το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler για το τεύχος Δεκεμβρίου.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τα με ένα προσωπικό μήνυμα για την κόρη της.

«Κυρίες και κύριοι, το μωρό που γέννησα! Τώρα αυτή η πανέμορφη θεά βρίσκεται στο εξώφυλλο του Tatler Magazine», έγραψε η Χάγιεκ στην ανάρτησή της.

Ωστόσο, εκείνο που θέλησε να αναδείξει περισσότερο δεν ήταν η εμφάνιση της Βαλεντίνα, αλλά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.

«Αυτό που με κάνει πιο περήφανη για σένα, Βαλεντίνα, είναι ότι είσαι ευγενική, σκεπτόμενη, στοργική, ξεκαρδιστική και ότι είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεται κανείς κοντά σου», έγραψε.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, η Βαλεντίνα φωτογραφίζεται μαζί με τον παίκτη του ράγκμπι Χένρι Πόλοκ, ενώ στο φωτογραφικό αφιέρωμα εμφανίζεται με διαφορετικές εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές, μεταξύ των οποίων ένα μακρυμάνικο, μεταλλικό φόρεμα σε χρυσή απόχρωση.

Στη συνέντευξή της στο Tatler, η 19χρονη αναφέρθηκε στις προκλήσεις που συνοδεύουν τις δημόσιες εμφανίσεις της, ιδίως σε εκδηλώσεις της μόδας. Όπως αποκάλυψε, παρακολούθησε την πρώτη της επίδειξη μόδας σε ηλικία μόλις 11 ετών.

«Νιώθεις ότι δεν μπορείς να χαμογελάσεις ή ότι δεν ξέρεις αν πρέπει να μιλήσεις στο άτομο που κάθεται δίπλα σου. Έτσι, πολλές φορές επιλέγω να μην πάω. Όταν, όμως, πηγαίνω, το απολαμβάνω πραγματικά», ανέφερε, περιγράφοντας την αμηχανία που μπορεί να προκαλεί η παρουσία σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε μετά την παρουσία της στην επίδειξη του οίκου Alexander McQueen, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο.

Η Βαλεντίνα είναι κόρη της Σάλμα Χάγιεκ και του Φρανσουά-Ανρί Πινό, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Kering.

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